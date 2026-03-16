Refah Sınır Kapısı Yeniden Açılıyor

REFAH Sınır Kapısı'nın çarşamba günü itibarıyla yeniden açılacağı bildirildi.
İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), 28 Şubat'ta kapatılan Refah Sınır Kapısı'nın çarşamba günü itibarıyla yeniden açılacağını duyurdu. Açıklamada, kapının kapatılmadan önceki uygulamalarla aynı şekilde faaliyet göstereceği belirtildi.
