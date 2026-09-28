REM uykusundaki her 47 dakikalık artış Parkinson riskini yüzde 80 düşürüyor - Son Dakika
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REM uykusundaki her 47 dakikalık artış Parkinson riskini yüzde 80 düşürüyor

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REM uykusundaki her 47 dakikalık artış Parkinson riskini yüzde 80 düşürüyor
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Çin'deki Başkent Tıp Üniversitesi öncülüğündeki uluslararası araştırma, REM uykusundaki her 47 dakikalık artışın 83 kronik hastalık riskini düşürdüğünü ortaya koydu. Yaklaşık 96 bin kişinin verisinde Parkinson riski yüzde 80, demans riski yüzde 46 azaldı.

YENİ bir araştırma, rüyaların görüldüğü REM uykusunda geçirilen sürenin uzamasının Parkinson ve demans başta olmak üzere 83 kronik hastalığın riskini önemli ölçüde düşürdüğünü gösterdi.

Çin'deki Başkent Tıp Üniversitesi öncülüğünde yürütülen uluslararası bir araştırma, rüyaların görüldüğü REM uykusunda geçirilen sürenin uzunluğunun, aralarında demans ve Parkinson'un da yer aldığı 83 farklı kronik hastalığa yakalanma riskini önemli ölçüde düşürdüğünü ortaya koydu.

Çalışmada, Birleşik Krallık 'Biobank' projesine kayıtlı yaklaşık 96 bin kişinin uyku verileri incelendi. Katılımcıların bileklik sensörleriyle kaydedilen bir haftalık uyku aşamaları (REM, derin ve hafif uyku) yapay zeka algoritmalarıyla analiz edildi. Katılımcıların sağlık kayıtlarını ortalama 9 yıl boyunca takip eden araştırmacılar, uyku düzeni ile binden fazla hastalık arasındaki bağlantıyı mercek altına aldı.

'PARKINSON RİSKİNİ YÜZDE 80'E VARAN ORANDA AZALTIYOR'

Analizlerde, REM uykusunun süresindeki her 47 dakikalık artışın 83 farklı hastalığa karşı güçlü bir koruma sağladığı tespit edildi. Yeterli REM uykusu alan bireylerde Parkinson hastalığı riskinin yüzde 80, demans riskinin yüzde 46, kalp yetmezliği riskinin ise yüzde 26 oranında azaldığı belirlendi.

Araştırmada derin uyku evresinin de kritik faydaları saptandı; düzenli derin uyku alan kişilerde tip 2 diyabet ve majör depresif bozukluk riskinin belirgin şekilde düştüğü bildirildi. Buna karşın uykuda sık sık uyanmanın ve düzensiz uyku saatlerinin kaygı bozukluğu riskini tetiklediği kaydedildi.

'5 SAATTEN AZ UYUYANLARDA 37 HASTALIK RİSKİ ARTIYOR'

Uzmanlar, genel uyku süresinin sağlık üzerindeki etkisinin en ideal noktasının gecelik 6 ile 8 saat aralığı olduğunu vurguladı.

Günde 5 saatten az uyuyan bireylerin en savunmasız grubu oluşturduğuna dikkat çeken araştırmacılar, bu grupta 37 farklı hastalığa yakalanma riskinin ciddi şekilde yükseldiğini belirtti. Çalışmanın başyazarları, yetişkinler ve ileri yaştaki bireyler için 6-8 saatlik düzenli bir uyku çizelgesinin korunmasının koruyucu hekimlik açısından hayati bir tedbir olduğunu ifade etti.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: REM uykusundaki her 47 dakikalık artış Parkinson riskini yüzde 80 düşürüyor - Son Dakika
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