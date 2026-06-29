Remzi Kaplan, TDU Başkanı Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Remzi Kaplan, TDU Başkanı Seçildi

29.06.2026 12:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk-Alman İşverenler Birliği'nde, Remzi Kaplan yeniden başkan seçilerek ekonomik ilişkileri güçlendirecek projeleri vurguladı.

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) – Türk-Alman İşverenler Birliği'nin (TDU) 15. Olağan Genel Kurulu'nda Remzi Kaplan yeniden başkan seçildi. Genel Kurul toplantısında Türk-Alman ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesi, dijital dönüşüm, yeşil ekonomi ve genç girişimcilerin desteklenmesine yönelik projeler öne çıktı.

TDU 15. Olağan Genel Kurulu'na Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, TDU Kurucu Başkanı Kemal Değirmenci, eski dönem başkanları Bahattin Kaya ve Hüsnü Özkanlı'nın yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşunun temsilcisi ve iş insanı katıldı. Divan Başkanlığını Kenan Kolat üstlenirken, divan başkan yardımcılıklarını Sevgi Bozdağ ve Beyhan Yahşi yürüttü.

TDU'da iki dönem başkan yardımcılığı görevinde bulunan Serap Yılmaz faaliyet raporunu sunarken, mali ve denetim raporları İmam Hüseyin Peköz tarafından paylaşıldı. Yapılan oylamada mevcut yönetim oy birliğiyle ibra edildi.

Genel Kurulda konuşan TDU Başkanı Remzi Kaplan, göreve geldikleri günden bu yana Türk-Alman ekonomik ilişkilerini daha güçlü, sürdürülebilir ve dinamik bir yapıya kavuşturmak amacıyla çalıştıklarını belirtti. Kaplan, "Son iki yıl boyunca yalnızca iki ülke arasında bir köprü olmadık; bu köprüden geçen her yatırım fikrinin, ticari girişimin ve iş ortaklığının aktif destekçisi olduk" dedi.

Küresel ekonomide yaşanan dijitalleşme ve yeşil dönüşüm süreçlerine dikkat çeken Kaplan, üyelerin rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Almanya ile Türkiye arasındaki ticari bağları güçlendiren iş ve network ağları oluşturduklarını, genç girişimcileri desteklediklerini, şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerine rehberlik ettiklerini ve düzenlenen iş forumları sayesinde milyonlarca avroluk iş hacmine zemin hazırladıklarını söyledi.

T.C. Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı da konuşmasında, TDU'nun yalnızca ekonomik alanda değil, sosyal ve kültürel faaliyetleriyle de iki toplum arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirtti. Şanlı, "TDU denildiğinde aklıma her zaman kendimi yabancı hissetmediğim bir ortam geliyor. Buradaki tüm yüzler benim için dost yüzü. Bu nedenle burada her zaman kendimi evimde hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkonsolosluk olarak bugüne kadar TDU' nun çalışmalarına destek verdiklerini belirten Şanlı, bu iş birliğinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini kaydetti.

TDU Kurucu Başkanı Kemal Değirmenci de birliğin kuruluş sürecini anlatarak, TDU'nun bugün güven, dayanışma ve ortak başarı kültürü üzerine inşa edilmiş güçlü bir iş dünyası platformuna dönüştüğünü söyledi. Değirmenci, "Bir fikir ve güçlü bir inançla başlayan bu süreç, bugün çok sayıda üyesi bulunan, iş dünyasında söz sahibi güçlü bir yapıya dönüştü. Bu gelişim hepimizin ortak emeğinin sonucudur" değerlendirmesinde bulundu.

Genel Kurul'da yapılan seçim sonucunda Remzi Kaplan yeniden TDU Başkanlığı'na seçildi. Yeni yönetimde Aykan Kütük, Timur Arı, Şirin Tüfekçi ve Dr. Lama Al Khani başkan yardımcısı olarak görev alırken, Doğan Azman genel sekreter ve basın sözcüsü, Ahmet Saat sayman oldu. Yönetim kurulu üyeliklerine Osman Çavuşoğlu, Seyfi Bozdağ, Zeynep Fazilet Kaya ve Yusuf Kırca getirildi.

TDU'nun yedek yönetim kurulu üyeleri Ali İnce, Hasan Kaygusuz, Mehmet Uslu ve Nermin Erarslan'dan oluşurken, denetim kurulunda İmam Hüseyin Peköz, Özgür Çardaklı, Esma Tekin ve Dr. Walter Ulevher görev aldı.

Genel kurulun ardından göreve başlayan yeni yönetimin, Türk ve Alman iş dünyası arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, yatırım olanaklarının artırılması ve Almanya'daki Türk girişimciler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik projeleri hayata geçirmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

Remzi Kaplan, Ekonomi, Kültür, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Remzi Kaplan, TDU Başkanı Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek Güneşe çıkamayan sürücü adayı direksiyon sınavına akşam girecek
Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı
İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde İran: Hürmüz Boğazı 30 gün boyunca tam kontrolümüzde
Afyon’da 4 gündür kayıp kadın barajda ölü bulundu Afyon'da 4 gündür kayıp kadın barajda ölü bulundu
DEM Partili Tuncer Bakırhan’dan Kadir İnanır’a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Kadir İnanır'a veda: Özlem duyduğu barışı getireceğiz
Fransa’da paraşüt okuluna ait uçak düştü En az 11 kişi hayatını kaybetti Fransa'da paraşüt okuluna ait uçak düştü! En az 11 kişi hayatını kaybetti

11:19
Ankara’da NATO Zirvesi teyakkuzu Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
Ankara'da NATO Zirvesi teyakkuzu! Memurlara 6 gün izin verildi, ekipler sahaya indi
11:00
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
Tamar Tanrıyar gözaltına alındı
10:56
Gösteri tartışma yarattı Deniz Göktaş’tan “kaçtı“ iddialarına jet yanıt geldi
Gösteri tartışma yarattı! Deniz Göktaş'tan "kaçtı" iddialarına jet yanıt geldi
10:38
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
Sağlık Bakanlığı’nın e-Rapor doğrulama süreci yeniden başladı
10:35
İşkence gibi eğlence Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı
İşkence gibi eğlence! Şalvar giydirilip, boynuna çan takıldı, fırçayla yıkandı
10:30
Kahramanmaraş’taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 12:58:50. #7.13#
SON DAKİKA: Remzi Kaplan, TDU Başkanı Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.