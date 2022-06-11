Restoranda yemek yiyen 3 kadın, 9 erkek tarafında dövüldü - Son Dakika
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Restoranda yemek yiyen 3 kadın, 9 erkek tarafında dövüldü

11.06.2022 17:17

Çin'in Hebei eyaletinde bulunan bir restoranda yemek yiyen 3 kadın önce 9 erkek tarafından taciz edildi, daha sonra ise aynı kişiler tarafından acımasızca dövüldü. O anlar kameraya yansıdı.

Tangshan kentinde dün meydana gelen kadına şiddet olayı ülkede büyük yankı uyandırdı. Restoranda yemek yiyen 3 kadını sözlü taciz eden bir kişi, kadınların tepki göstermesi üzerine şiddete başvurdu. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda 3 kadın, konuşmayı reddettikleri kişi ve 8 arkadaşı tarafından acımasızca dövüldü.

KADINLARIN ÜZERİNE SANDALYE FIRLATTI

Kadına önce tokat atan kişi, daha sonra şiddetin boyutunu artırdı. Saldırganın restoran dışındaki arkadaşları da olaya dahil olarak kadınları darp etmeye başladı. Saldırganlardan biri ise kadınların üzerine sandalye fırlattı.

SAÇLARINDAN SÜRÜKLEYEREK DIŞARI ÇIKARDI

Kadınlardan birini saçlarından sürükleyerek restoran dışına çıkaran kişi, saldırılarına burada devam etti. Sokağa taşan şiddet, çevredekilerin de yardımıyla son buldu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Sosyal medyada çok paylaşılan görüntülerin ardından kadınları darp eden 9 saldırgan gözaltına alındı. Darp edilen kadınlardan 2'si ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Sosyal medyadaki bazı paylaşımlarda, saldırganların aynı çetenin üyesi oldukları ve restoran sahibini de daha önce defalarca tehdit ettikleri iddia edildi.

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Çin'de 9 kişi restoranda oturan 3 kadını tekme tokat darbetti Çin'de 9 kişi restoranda oturan 3 kadını tekme tokat darbetti Bir grup kadın oturdukları sitenin bahçesinde alkol aldıkları gerekçesiyle 3 erkek tarafında şiddet gördü Bir grup kadın oturdukları sitenin bahçesinde alkol aldıkları gerekçesiyle 3 erkek tarafında şiddet gördü
Kaynak: İHA

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Restoranda yemek yiyen 3 kadın, 9 erkek tarafında dövüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Restoranda yemek yiyen 3 kadın, 9 erkek tarafında dövüldü - Son Dakika
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