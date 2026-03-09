Rihanna'nın Malikanesine Silahlı Saldırı - Son Dakika
Rihanna'nın Malikanesine Silahlı Saldırı

Rihanna'nın Malikanesine Silahlı Saldırı
09.03.2026 13:15
Rihanna'nın Beverly Hills'teki evine AR-15 ile ateş açıldı, saldırgan yakalandı.

ABD'nin California eyaletinde şarkıcı Rihanna'nın Beverly Hills'teki malikanesine silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

ABD basınında yer alan ve Los Angeles Polisi (LAPD) kaynaklarına dayandırılan haberlere göre; 30 yaşındaki bir kadın şüpheli, aracıyla Rihanna'nın Beverly Hills'teki evinin önüne gelerek 'AR-15' tipi tüfekle malikaneye yaklaşık 10 el ateş açtı. Mermilerin büyük bölümünün dış kapıya isabet ettiği, en az bir merminin ise evin duvarını delerek içeri girdiği kaydedildi.

Saldırı anında Rihanna'nın evde olduğu teyit edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. Olay yerinden aracıyla hızla kaçan şüphelinin, polis ekiplerinin takibi sonucu yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki bir alışveriş merkezinde yakalanarak gözaltına alındığı duyuruldu.

Kaynak: DHA

