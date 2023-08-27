Romanya'da akaryakıt istasyonunda şiddetli patlama: Ölü ve yaralılar var

Romanya'nın başkenti Bükreş'te bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Bölgede yanan tankların risk oluşturabileceği ve daha fazla patlama yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

YARALILARIN ÇOĞU İTFAİYE ERİ

Bükreş'teki bir akaryakıt istasyonunda art arda iki patlama meydana geldi. Feci patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 26'sı itfaiye eri olmak üzere 33 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İlk patlamanın bölgede büyük bir yangına yol açtığı, alevlerin ise iki tanka ve yakınlardaki bir eve sıçradığı öğrenildi.

'DAHA FAZLA PATLAMA YAŞANABİLİR' UYARISI

Yangının henüz söndürülmediğini açıklayan yetkililer, yanan tankların risk oluşturması nedeniyle daha fazla patlama yaşanabileceğini söyledi. Patlamanın neyden kaynaklandığı henüz bilinmiyor.