Romanya'da Hükümet Gensoru ile Düşürüldü
05.05.2026 18:29
Romanya'da Başbakan Bolojan'ın hükümeti, meclisteki gensoru oylamasıyla düşürüldü.

(ANKARA) – Romanya'da Başbakan Ilie Bolojan liderliğindeki hükümet, parlamentoda yapılan gensoru oylamasında düşürüldü.

Romanya Parlamentosu'nda gerçekleştirilen oylamada, oturuma katılan 402 milletvekilinden 281'i gensoru lehinde oy kullandı. Böylece hükümet, Meclis çoğunluğunun desteğini kaybetti.

Ülkenin en büyük partisi konumundaki Sosyal Demokrat Parti (PSD) ile aşırı sağcı Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) ve PACE-Öncelik Romanya tarafından sunulan gensoru önergesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, Başbakan Bolojan'ın oylama sırasında Genel Kurul salonunda bulunmadığı belirtildi.

"Ekonomiye zarar veren, halkı yoksullaştıran ve devlet varlıklarının hileli satışını öngören 'Bolojan Planı'nın durdurulması" başlığıyla hazırlanan önerge, hükümetin ekonomi politikalarına yönelik sert eleştiriler içerdi."

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ise oylama öncesinde yaptığı açıklamada, sonuçtan bağımsız olarak ülkenin Batı yanlısı çizgisini sürdüreceğini ifade etti.

Bolojan hükümeti, Haziran 2025'te parlamentodan güvenoyu alarak göreve başlamıştı. Ancak Sosyal Demokrat Parti (PSD)'nin 20 Nisan'da siyasi desteğini çekmesi ve ardından 7 bakanın istifa etmesi hükümeti zayıflatmış, Rumenlerin Birlik İttifakı (AUR) ile birlikte hazırlanan gensoru sürecini hızlandırmıştı.

Kaynak: ANKA

