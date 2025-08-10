Romanya\'da Uçak Kazası: 2 Ölü

Romanya'da eski bir fabrikanın bahçesine düşen uçaktaki 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Romanya'nın batısındaki Arad kentinde eski bir fabrikanın bahçesine düşen küçük uçaktaki 2 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, uçakta Bükreşli 47 yaşındaki profesyonel pilot ile 18 yaşında bir kişinin bulunduğunu açıkladı.
Siria Havaalanı'ndan kalkan uçağın, Arad Havaalanı'na yaklaşırken düştüğü kaydedildi. Çarpışma anında uçağın parçalandığı, motorun gövdeden uzak bir mesafede bulunduğu belirtildi.
