RTE, İrlanda-İsrail maçlarını sözleşme gereği asgari kapsamda yayınlayacak

(ANKARA) - İrlanda'nın kamu yayıncısı RTE, UEFA Uluslar Ligi'nde İrlanda Cumhuriyeti ile İsrail arasında oynanacak iki karşılaşmayı "sözleşmeden doğan yükümlülükleri nedeniyle yayınlayacağını ancak yayın kapsamını asgari düzeyde tutacağını" açıkladı. Maçlarda, stüdyo yayını ve yorumcu olmayacak, RTE karşılaşmaların çevresinde reklam ve sponsorluk da almayacak.

İrlanda'nın kamu yayıncısı RTE, İrlanda Cumhuriyeti ile İsrail arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarındaki yayın düzenine ilişkin kararını açıkladı. RTE'den yapılan açıklamada, yayın sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükler nedeniyle iki karşılaşmanın da ekrana getirileceği ancak yayınların sınırlı kapsamda yapılacağı bildirildi.

STÜDYO YAYINI VE RTE YORUMCUSU OLMAYACAK

RTE'nin yayınlarında stüdyo sunumu yapılmayacak ve karşılaşmalar için stüdyo yorumcuları görevlendirilmeyecek. Maç anlatımının uluslararası yayın sinyalinden alınacağı, karşılaşmaları bir RTE spikerinin anlatmayacağı belirtildi.

Yayınların teknik olarak gerçekleştirilebilmesi için yalnızca asgari sayıda RTE çalışanının görevlendirileceği kaydedildi. RTE ayrıca, iki karşılaşmanın yayınları kapsamında reklam veya sponsorluk almadığını bildirdi. Kurum, maçlara ve karşılaşmaların çevresindeki gelişmelere ilişkin haber yayınlarının ise devam edeceğini açıkladı.

İrlanda, İsrail ile ilk olarak bugün Macaristan'ın Debrecen kentinde karşılaşacak. İki takım arasındaki ikinci maç ise 4 Ekim'de Sırbistan'ın Backa Topola kentinde oynanacak.