Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame Yeniden Seçildi - Son Dakika
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Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame Yeniden Seçildi

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame Yeniden Seçildi

Ruanda'da yapılan seçimlerde Devlet Başkanı Paul Kagame, rekor oy oranıyla yeniden seçildi. Kagame, kendisine ait rekoru kırarak beş yıl daha ülkeyi yönetecek. Kagame'nin otoriter yönetimine eleştiri getirenler, seçim sonucunun sürpriz olmadığını belirtirken, destekleyenler ise Kagame'nin istikrar ve ekonomik büyümeyle ilişkili olduğunu savunuyor. Seçimlerde Kagame'nin en sert muhalefetini yapan adaylar saf dışı bırakıldı ve yüzde 99 üzerinde bir zafer elde etti. Kagame'nin zaferi, muhalefetin kısıtlandığı bir ortamda gerçekleştiği için eleştirildi.

19.07.2024 04:15
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Doğu Afrika ülkesi Ruanda'da 2000 yılından bu yana Devlet Başkanlığı koltuğunda oturan Paul Kagame, Pazartesi günü yapılan seçimlerde rekor oyla yeniden seçildi.

Yaklaşık 10 milyon seçmenin kayıtlı olduğu Ruanda'da, yaklaşık 2 bin 500 sandıkta oy kullanılmıştı.

66 yaşındaki Kagame, 2017'deki seçimi yüzde 98,63 oy oranıyla, 2010'daki seçimi yüzde 93'le, 2003'teki seçimi ise yüzde 95 oy oranıyla kazanmıştı.

Böylece kendisine ait rekoru kıraran Kagame beş yıl daha ülkeyi yöneten isim olacak.

Kendisini eleştirenler, "otoriter" bir yönetim sergilediğini söyleyerek ezici çoğunlukla seçim kazanmasının "sürpriz olmadığını" dile getiriyor.

Destekleyenler ise Kagame'nin zaferinin, Ruanda'nın onun döneminde istikrar kazanmasıyla ve ekonomik büyümeyle ilişkili olduğunu savunuyor.

Kagame, geçmişte isyancı bir komutan olarak görev yaptı. 1994'te, 100 gün içerisinde yaklaşık 800 bin kişinin öldürüldüğü soykırımın sona ermesiyle içerisinde bulunduğu güçler iktidara geldi ve kendisi de 2000'den itibaren ülkeyi yöneten isim oldu.

Ülkedeki seçim komitesi bu seçimlerde Kagame'nin en az üç rakibini saf dışı bıraktı. Bunlardan birisi, Kagame'ye en sert muhalefeti yapan isimdi.

İki adayın yarışmasına izin verildi. Bu adaylardan Frank Habineza yüzde 0,53, Philippe Mpayimana yüzde 0,32 oy oranında kaldı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) adına konuşan Clementine de Montjoye, "Kagame'nin yüzde 99 üzerindeki seçim zaferi, Ruanda'da muhalefetin siyasi alanının ne kadar kısıtlanmış olduğunun bir göstergesi" yorumunu yaptı.

Montjoye, sonucun meşru muhalefet yapan kimse için "hayra alamet olmadığını" savundu.

Kagame'nin zaferini selamlayan komşu ülke Uganda'nın Devlet Başkanı Yoweri Museveni ise, seçim sonucunun, "Ruandalıların liderlerine güveninin göstergesi" olduğunu söyledi.

Ruanda'da yüksek oranlardaki genç işsizliği devam etse de, ülke Afrika'daki en hızlı büyüyen ekonomilerden bir tanesi.

Kagame seçim kampanyasında ülkesini "dış saldırganlıktan" koruma vaadinde bulundu ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Burundi ile süren gerginliklere işaret etti.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame Yeniden Seçildi - Son Dakika

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