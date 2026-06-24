Rubio'dan Hürmüz Boğazı Açıklaması - Son Dakika
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Rubio'dan Hürmüz Boğazı Açıklaması

Rubio\'dan Hürmüz Boğazı Açıklaması
24.06.2026 08:42
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Rubio, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası su olduğunu ve geçiş ücreti talep edilemeyeceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "Hürmüz Boğazı uluslararası sular ve herhangi bir ülkenin geçiş ücreti talep etme hakkı bulunmuyor" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Körfez turu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'ye ulaşmasının ardından havalimanında İran'la devam eden mutabakat zaptı müzakerelerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sular olduğunu belirten Rubio, "Mevcut uluslararası hukuka göre hiçbir ülkenin uluslararası sulardan geçiş ücreti veya vergi talep etmesine izin verilmez. Dünyanın her yerindeki uluslararası sularındaki kurallar böyledir ve burada da öyle kalmasını bekliyoruz. Bu konuda bölgedeki tüm ülkelerin bizimle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Rubio, İran'ın gelecekte küresel yatırımlardan pay alıp almamasına ilişkin soruya, "Bu tamamen İran yönetiminin, terör ihraç eden devrimci bir hareket olmak yerine normal bir devlet olmayı seçip seçmeyeceğine bağlı. Eğer bu yönü seçerlerse, bölgedeki diğer ülkelerin doğrudan yabancı yatırımlardan yararlandığı gibi İran için de inanılmaz fırsatlar doğabilir" yanıtını verdi.

Lübnan ile İsrail arasındaki müzakerelere de değinen Rubio, bu müzakerelerin, Washington ile Tahran yönetimleri arasındaki müzakere sürecinden 'tamamen ayrı olduğunu' söyleyerek, "Lübnan bağlamında bir İran sorunu olduğu doğrudur, o da Tahran'ın Hizbullah'a verdiği destek ve sponsorluktur. Bu unsur, İranlılarla yapacağımız görüşmelerin bir parçası olarak ele alınacaktır. Ancak Lübnan'ın geleceği, kendi egemen seçilmiş hükümeti aracılığıyla Lübnan halkına aittir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Rubio'dan Hürmüz Boğazı Açıklaması - Son Dakika

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