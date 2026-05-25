Rubio Ermenistan\'ı Ziyaret Edecek

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yarın Ermenistan'ın başkenti Erivan'ı ziyaret edecek.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yarın Ermenistan'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Ziyaret kapsamında Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın, Rubio ile bir araya geleceği ve iki ülke arasında bazı belgelerin imzalanacağı bildirildi.
