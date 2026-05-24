Rubio: İran\'yla Anlaşmada İlerleme Var

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran ile olası anlaşmaya ilişkin taslakta ilerleme kaydettiklerini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile Yeni Delhi'deki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuştu. Rubio, İran ve Hürmüz Boğazı konusunda günün ilerleyen saatlerinde yeni haberler gelebileceğini söyleyerek, bu konuda açıklamaları ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağını belirtti. Rubio, "İran'la anlaşmaya varma konusunda 'ciddi ilerleme' kaydedilse de nihai bir sonuca varılmadı. Nihai hedefin, İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı olduğunu hatırlatmak isterim" ifadelerini kullandı.

Körfez bölgesindeki ortaklarıyla son 48 saatte, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması ve geçiş ücreti olmamasının hedeflendiği taslak üzerinde ilerleme kaydettiklerini aktaran Rubio, "Hindistan ile ikili ilişkilerde de büyük ilerleme kaydettik. Her iki taraf için de faydalı, sürdürülebilir ve kalıcı bir ticaret anlaşmasına varacağımıza inanıyorum" dedi.