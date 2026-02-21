Rubio ve Cooper'dan Kritik Görüşme - Son Dakika
Rubio ve Cooper'dan Kritik Görüşme

Rubio ve Cooper'dan Kritik Görüşme
21.02.2026 15:09
ABD ve İngiltere Dışişleri Bakanları, diplomatik çabaları ve uluslararası iş birliğini ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ile Washington'da bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İngiliz mevkidaşı Yvette Cooper ile başkent Washington'da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin sanal medya hesabından paylaşım yapan Rubio, Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmeye yönelik devam eden diplomatik çabaları ele aldıklarını belirtti. Rubio ayrıca Suriye'de iş birliğinin önemi, Gazze barış planının ikinci aşamasının uygulanması ve Sudan'da ateşkesin sağlanmasına yönelik ortak hedeflerini de masaya yatırdıklarını ifade etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı Cooper ise Rubio ile görüşmek üzere Washington'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Cooper, görüşmenin içeriğine ilişkin, "Ukrayna, Gazze, İran, Sudan'da insani ateşkes arayışımız ve kritik mineraller konusunda iş birliğinin önemini ele aldık" değerlendirmesinde bulundu.

Cooper ayrıca, İngiltere ve ABD arasındaki ortaklığın her iki ülkenin güvenliği ve refahı için hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: DHA

Rubio ve Cooper'dan Kritik Görüşme

Rubio ve Cooper'dan Kritik Görüşme
