Rumen Radev'in Partisi Seçimleri Önde Tamamladı

19.04.2026 22:16
Bulgaristan'daki seçimlerde Rumen Radev'in partisi açık ara önde, koalisyon görüşmeleri bekleniyor.

(ANKARA) - Bulgaristan'daki parlamento seçimlerinde sandık sonuçları, eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in liderliğindeki İlerici Bulgaristan Partisi'nin açık ara önde olduğunu gösteriyor. Bu durumun "koalisyon ihtimalini" öne çıkardığı belirtilirken, seçim sonuçlarının yarın açıklanması bekleniyor.

Bulgaristan'da bugün yapılan parlamento seçimlerinde oy verme işleminin tamamlanmasının ardından; sandıklardan sonuçlar belli olmaya başladı. Oy kullanma oranının, seçim bitimine bir saat kala yüzde 47'ye ulaşarak, önceki seçimlere göre artış gösterdiği belirtildi.

Rusya'ya yakın duruşuyla bilinen eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in liderliğindeki İlerici Bulgaristan Partisi, sandık sonuçlarına göre birinci sırada yer aldı. Bulgaristan merkezli araştırma şirketi Alpha Research'ün verilerine göre İlerici Bulgaristan Partisi, yüzde 38,1 oy oranına ulaşırken, eski Başbakan Boyko Borissov'un liderliğini yaptığı GERB partisi yüzde 15,9 ile ikinci oldu.

Değişime Devam Ediyoruz–Demokratik Bulgaristan (PP-DB) koalisyonu ise yüzde 14,1 ile üçüncü sırada yer aldı. Nihai seçim sonuçlarının yarın açıklanması bekleniyor.

Sonuçların bu şekilde kesinleşmesi halinde, bu tablo son yıllarda tek bir partinin elde ettiği en güçlü sonuçlardan biri olacak. Ancak İlerici Bulgaristan Partisi, tek başına hükümet kurmak için yeterli çoğunluğa ulaşamadığından koalisyon görüşmelerinin "kaçınılmaz" olduğu belirtiliyor.

Radev, "Yeniden seçime gitmemek için elimizden geleni yapacağız. Bu Bulgaristan için yıkıcı" ifadelerini kullanırken; özellikle yargı reformu konusunda PP-DB ile iş birliğine açık olduğunu belirtti ve azınlık hükümeti seçeneğinin de masada olduğunu söyledi.

Yaklaşık 6,5 milyon nüfuslu ülkede bu seçim, son beş yılda yapılan sekizinci parlamento seçimi oldu. Siyasi istikrarsızlık ve kısa ömürlü hükümetler temel sorunlar arasında yer alıyor.

Seçim kampanyasında Moskova ile ilişkilerin iyileştirilmesini ve Rus enerji kaynaklarının Avrupa'ya yeniden akmasını savunan Radev'in politikalarının, NATO ve Avrupa Birliği üyesi Bulgaristan'ın dış politikasını nasıl etkileyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Kaynak: ANKA

