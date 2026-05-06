Rus Büyükelçi Dürzi Törenine Katıldı

06.05.2026 03:24
Büyükelçi Viktorov, Dürzi topluluğunun etkinliğine katıldı ve barış için diyalog vurguladı.

(ANKARA) - Rusya'nın İsrail Büyükelçiliği, Büyükelçi Anatoly Viktorov'un İsrail'de düzenlenen Dürzi topluluğuna ait bir dini törene katıldığını açıkladı.

Rusya'nın İsrail Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, dün, İsrail Dürzi Topluluğu Yüksek Dini Konseyi Başkanı Şeyh Muvafak Tarif'in daveti üzerine, Rusya'nın İsrail Büyükelçisi Anatoly Viktorov'un, Hattin'deki Dürzi Peygamber Şuayb'ın türbesine hac gününe ilişkin düzenlenen törensel bir etkinliğe katıldığı belirtildi.

Paylaşımda ayrıca, şu ifadelere yer verdildi:

"İsrail Dürzi topluluğunun manevi lideriyle yapılan görüşme sırasında, Rus Büyükelçisi, Rusya Federasyonu ile Orta Doğu'daki Dürzi toplulukları arasındaki uzun süredir devam eden yapıcı diyaloğun önemini vurguladı. Bölgedeki durumun istikrara kavuşturulması ve kalıcı barışın kurulması yönünde Rusya'nın tutarlı siyasi çabalarının sürekliliğini yeniden teyit etti; ayrıca Dürziler de dahil olmak üzere çeşitli etnik ve dini mezheplerin temsilcilerinin güvenli ve barışçıl bir arada yaşamasını temin etmeye yönelik adımları da bu kapsamda ele aldı."

Etkinliğe ayrıca Rusya'nın İsrail Büyükelçiliği'nde Bakan Müsteşarı Yevgeny Şçerbanyev, Hayfa'daki Rusya Başkonsolosu Aleksey Krasilnikov ve İsrail'in Kuzey Bölgesi'nde Rusya Fahri Başkonsolosu Emin Safiya da katıldı. İletişimlerin sürdürülmesi konusunda anlaşmaya varıldı."

Kaynak: ANKA

