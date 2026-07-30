Rus Füzesi Polonya Hava Sahasında Düştü

(ANKARA) - Polonya hükümeti, ülkenin doğusunda yerleşim bulunmayan bir alana düşen cismin yüksek ihtimalle Rusya'ya ait Kh-101 tipi seyir füzesi olduğunu açıkladı. Ukrayna, soruşturmaya katılmak için resmi başvuruda bulunurken, Avrupa Birliği ve Estonya'dan olayın Avrupa güvenliğine yönelik tehdidi gösterdiği yönünde açıklamalar geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı hava saldırısı sırasında bir seyir füzesinin Polonya hava sahasına girerek ülkenin doğusunda düşmesi, NATO hava sahasının ihlal edildiği yönündeki endişeleri artırdı. Polonya makamları, cismin ne olduğunu belirlemek için inceleme başlatırken, Varşova yönetimi NATO müttefikleriyle temas kurdu.

UKRAYNA: RUS KH-101 FÜZESİ POLONYA HAVA SAHASINI İHLAL ETTİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'ya ait Kh-101 tipi seyir füzesinin Polonya hava sahasına girerek NATO hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi. Sybiha, Ukrayna'nın hava savunmasının güçlendirilmesinin acil olduğunu ve bunun tüm Avrupa-Atlantik toplumunun korunmasına hizmet edeceğini savundu.

POLONYA'DAN AÇIKLAMALAR

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ordu ve acil durum yetkililerinin katıldığı olağanüstü toplantıda basına cismin "ülkeye düşen cisim büyük olasılıkla Rus seyir füzesiydi" dedi. Tusk, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin kendisini Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik büyük çaplı bir saldırı hazırlığında olduğu konusunda önceden uyardığını söyledi.

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, güçlü ihtimalle cismin Kh-101 seyir füzesi olduğunu bildirdi.

Polonya Hava Kuvvetleri Müfettişi Tümgeneral Ireneusz Nowak ise Rusya'nın saldırı kapsamında 20 ila 22 Kh-101 füzesi fırlattığını, bunlardan ikisinin Polonya açısından potansiyel tehdit olarak değerlendirildiğini aktardı.

Lublin Savcılığı, Ukrayna'nın Polonya'daki soruşturmaya katılmak için başvuruda bulunduğunu açıkladı. Olay yerinin haritalandırıldığını ve parçaların ayrıntılı biçimde inceleneceğini bildirdi.

AVRUPALI LİDERLERDEN POLONYA'YA DESTEK

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, "Rusya'nın saldırganlığı Avrupa'nın tamamının güvenliğine yönelik tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis de savaşın Ukrayna sınırlarının ötesinde insanların hayatını tehlikeye attığını belirterek Polonya ve Ukrayna ile dayanışma mesajı verdi.