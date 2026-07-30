Rus Füzesi Polonya Hava Sahasında Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rus Füzesi Polonya Hava Sahasında Düştü

Rus Füzesi Polonya Hava Sahasında Düştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya, düşen cismin Rusya'ya ait Kh-101 füzesi olduğunu açıkladı. Ukrayna soruşturma için başvurdu.

(ANKARA) - Polonya hükümeti, ülkenin doğusunda yerleşim bulunmayan bir alana düşen cismin yüksek ihtimalle Rusya'ya ait Kh-101 tipi seyir füzesi olduğunu açıkladı. Ukrayna, soruşturmaya katılmak için resmi başvuruda bulunurken, Avrupa Birliği ve Estonya'dan olayın Avrupa güvenliğine yönelik tehdidi gösterdiği yönünde açıklamalar geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı hava saldırısı sırasında bir seyir füzesinin Polonya hava sahasına girerek ülkenin doğusunda düşmesi, NATO hava sahasının ihlal edildiği yönündeki endişeleri artırdı. Polonya makamları, cismin ne olduğunu belirlemek için inceleme başlatırken, Varşova yönetimi NATO müttefikleriyle temas kurdu.

UKRAYNA: RUS KH-101 FÜZESİ POLONYA HAVA SAHASINI İHLAL ETTİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'ya ait Kh-101 tipi seyir füzesinin Polonya hava sahasına girerek NATO hava sahasını ihlal ettiğini bildirdi. Sybiha, Ukrayna'nın hava savunmasının güçlendirilmesinin acil olduğunu ve bunun tüm Avrupa-Atlantik toplumunun korunmasına hizmet edeceğini savundu.

POLONYA'DAN AÇIKLAMALAR

Polonya Başbakanı Donald Tusk, ordu ve acil durum yetkililerinin katıldığı olağanüstü toplantıda basına cismin "ülkeye düşen cisim büyük olasılıkla Rus seyir füzesiydi" dedi. Tusk, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin kendisini Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik büyük çaplı bir saldırı hazırlığında olduğu konusunda önceden uyardığını söyledi.

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, güçlü ihtimalle cismin Kh-101 seyir füzesi olduğunu bildirdi.

Polonya Hava Kuvvetleri Müfettişi Tümgeneral Ireneusz Nowak ise Rusya'nın saldırı kapsamında 20 ila 22 Kh-101 füzesi fırlattığını, bunlardan ikisinin Polonya açısından potansiyel tehdit olarak değerlendirildiğini aktardı.

Lublin Savcılığı, Ukrayna'nın Polonya'daki soruşturmaya katılmak için başvuruda bulunduğunu açıkladı. Olay yerinin haritalandırıldığını ve parçaların ayrıntılı biçimde inceleneceğini bildirdi.

AVRUPALI LİDERLERDEN POLONYA'YA DESTEK

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, "Rusya'nın saldırganlığı Avrupa'nın tamamının güvenliğine yönelik tehdit oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis de savaşın Ukrayna sınırlarının ötesinde insanların hayatını tehlikeye attığını belirterek Polonya ve Ukrayna ile dayanışma mesajı verdi.

Kaynak: ANKA

Politika, Güvenlik, Savunma, Polonya, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rus Füzesi Polonya Hava Sahasında Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya’da Kumamoto eyaletini vuran deprem sonrası AVM’de patlama: 3 ölü Japonya'da Kumamoto eyaletini vuran deprem sonrası AVM'de patlama: 3 ölü
90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti 90 yaşındaki kadının, oğlu tarafından icra yoluyla evinden çıkarılmak istendiği iddia etti
Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü Zelenskiy, Macron ile telefonda görüştü
Malazgirt’in 955 yıllık gizemi çözülüyor: İl kez gün yüzüne çıkarıldı Malazgirt'in 955 yıllık gizemi çözülüyor: İl kez gün yüzüne çıkarıldı
Siyasi ayıbın böylesi: CHP’den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar Siyasi ayıbın böylesi: CHP'den ayrılıp parti tabelasını çöpe attılar
İran, Trump’ı çileden çıkardı: Onların canına okuyacağız İran, Trump'ı çileden çıkardı: Onların canına okuyacağız

14:34
Siyaseti bırakan Davutoğlu’nun “Erdoğan“ hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
Siyaseti bırakan Davutoğlu'nun "Erdoğan" hassasiyeti: Düşünmeden reddetti
14:31
Raflardan toplatılan ünlü Türk maden suyu markasından açıklama var
Raflardan toplatılan ünlü Türk maden suyu markasından açıklama var
14:06
Erdal Beşikçioğlu’nu zora sokacak dosya Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
Erdal Beşikçioğlu'nu zora sokacak dosya! Sayıştay raporları, milyonlarca liralık ihaleler
13:29
CHP’deki “paralı figüran“ iddialarının ardından Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı
CHP'deki "paralı figüran" iddialarının ardından Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı
13:19
Tuncay Sonel’in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey
Tuncay Sonel'in mal varlığı ortaya çıktı: O maaşla bu serveti nasıl yaptın Vali Bey?
12:29
9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı mesajı: Duman gördüğünüzde 112’yi arayın
9 ildeki tüm cep telefonlarına acil uyarı mesajı: Duman gördüğünüzde 112'yi arayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 14:45:44. #7.12#
SON DAKİKA: Rus Füzesi Polonya Hava Sahasında Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.