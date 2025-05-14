Rus Heyeti İstanbul\'da Ukrayna\'yı Bekliyor

KREMLİN Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rus heyeti, Ukrayna heyetini yarın İstanbul'da bekleyecek" dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya-Ukrayna arasında yapılacak görüşmelere katılacak Rus heyetinin kimlerden oluşacağıyla ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, "Devlet Başkanından bu konuda talimat geldiğinde açıklayacağız. Şimdilik bu yönde bir talimat yok. Putin'in 11 Mayıs'taki açıklamaları geçerliliğini koruyor. Rus heyeti, Ukrayna heyetini yarın İstanbul'da bekleyecek" ifadelerini kulandı.