Rus Korgeneral Terör Saldırısında Hayatını Kaybetti

RUSYA Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Korgeneral Moskalik'in hayatını kaybettiği patlamayı 'terör saldırısı' olarak niteledi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araca yerleştirilmiş bombanın patlaması sonucu Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkan Yardımcısı Korgeneral Yaroslav Moskalik'in hayatını kaybettiği bildirildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova olayla ilgili yaptığı açıklamada, patlamayı 'terör saldırısı' olarak nitelendirdiklerini ifade etti.