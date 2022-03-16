Rus oligarklara uygulanan yaptırımla ilgili Portekiz'den açıklama geldi: Abramoviç'in ülkeye girişini engelleyemeyiz - Son Dakika
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Rus oligarklara uygulanan yaptırımla ilgili Portekiz'den açıklama geldi: Abramoviç'in ülkeye girişini engelleyemeyiz

16.03.2022 16:28
Rus oligarklara uygulanan yaptırımla ilgili Portekiz'den açıklama geldi: Abramoviç'in ülkeye girişini engelleyemeyiz

Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, Portekiz'in Rus oligark Abramoviç'e karşı Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan tüm yaptırımları hayata geçireceklerini fakat Abramoviç'in Portekiz vatandaşı olması nedeniyle onun ülkeye girişini yasaklayamayacaklarını açıkladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rus oligark Roman Abramoviç'e Avrupa Birliği'nin uyguladığı yaptırımlarla ilgili olarak Portekiz'den açıklama geldi. Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva, Portekiz'in Rus oligark Abramoviç'e karşı Avrupa Birliği (AB) tarafından getirilen tüm yaptırımları uygulayacağını fakat Abramoviç'in Portekiz vatandaşı olması sebebiyle onun ülkeye girişini yasaklayamayacaklarını açıkladı.

YASALAR SIKILAŞACAK AMA GEÇMİŞİ ETKİLEMEYECEK

Portekiz, Sefarad Yahudilerine vatandaşlık hakkı sağlayan yasayı sıkılaştıracağını fakat yasal değişikliklerin geçmişe dönük bağlayıcılığının olmayacağını açıkladı. Rus oligark Roman Abramoviç, Sefarad Yahudilerine tanınan haktan faydalanarak 2015'te Portekiz vatandaşı olmuştu. Yeni yapılacak yasal değişiklikle, Sefarad Yahudisi olup Portekiz vatandaşlığını elde etmek için başvuranların "Portekiz ile etkin bağlantılarının" olduğunu kanıtlamaları gerekecek.

AB devletleri ve İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında Abramoviç dahil olmak üzere tüm Rus oligarkların mal varlıklarını dondurmuştu.

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