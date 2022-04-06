Rus ordusunun çekildiği Ukrayna bölgelerinde patlayıcı mühimmat temizliği - Son Dakika
Üye Girişi

Rus ordusunun çekildiği Ukrayna bölgelerinde patlayıcı mühimmat temizliği

06.04.2022 12:35
Rus ordusunun çekildiği Ukrayna bölgelerinde patlayıcı mühimmat temizliği

Ukrayna Acil Durumlar (DSNS) yetkilileri, Rus ordusunun çekildiği yerlerde askeri mühimmat temizliğine girişti.

Ukrayna Acil Durumlar (DSNS) yetkilileri, Rus ordusunun çekildiği yerlerde askeri mühimmat temizliğine girişti. Yetkililer yaptıkları açıklamada acil durum ekiplerinin yoğunlukla Mykolaiv, Donetsk, Kiev, Harkiv ve Sumy bölgelerinde çalıştığını ve işgalin başından itibaren toplamda 26 bin 526 patlayıcı cihaz, 1.366 adet havacılık mühimmatı dahil 417 kilo patlayıcının etkisiz hale getirildiğini belirtti.

DSNS yetkilileri açıklamada, acil durum ekiplerinin Rus ordusunun çekildiği yerlerde askeri mühimmat temizliğine girişildiğini, sivil halkın zarar görmemesi için ele geçen patlayıcı mühimmatın etkisiz hale getirildiğini ifade etti. Yoğun çalışmaların çoğunlukla Mykolaiv, Donetsk, Kiev, Harkiv ve Sumy bölgelerinde yapıldığını belirterek binlerce hektarlık alanı taradıklarını ve çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

İşgalin başladığı 24 Şubat'tan itibaren 26 bin 526 patlayıcı cihaz, 1.366 adet havacılık mühimmatı dahil 417 kilo patlayıcının etkisiz hale getirildiği ve özellikle Çernihiv bölgesinde kırsal alanlarda patlayıcı mühimmatın sıkça bulunduğu belirtildi. Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından Buça'da yapılan açıklamada ekiplerin her gün mühimmat ve mayın temizliği yaptığını ifade ederek ekiplerin sadece bir günde 4 binden fazla patlayıcı mühimmat ele geçirdiğini vurguladı.

Rus ordusunun çekildiği Ukrayna bölgelerinde patlayıcı mühimmat temizliği
Rus ordusunun çekildiği Ukrayna bölgelerinde patlayıcı mühimmat temizliği
Rus ordusunun çekildiği Ukrayna bölgelerinde patlayıcı mühimmat temizliği
Rus ordusunun çekildiği Ukrayna bölgelerinde patlayıcı mühimmat temizliği
Rus ordusunun çekildiği Ukrayna bölgelerinde patlayıcı mühimmat temizliği
Rus ordusunun çekildiği Ukrayna bölgelerinde patlayıcı mühimmat temizliği
Rus ordusunun çekildiği Ukrayna bölgelerinde patlayıcı mühimmat temizliği
Rus ordusunun çekildiği Ukrayna bölgelerinde patlayıcı mühimmat temizliği
Rus ordusunun çekildiği Ukrayna bölgelerinde patlayıcı mühimmat temizliği
Rus ordusunun çekildiği Ukrayna bölgelerinde patlayıcı mühimmat temizliği
Rus ordusunun çekildiği Ukrayna bölgelerinde patlayıcı mühimmat temizliği
Rus ordusunun çekildiği Ukrayna bölgelerinde patlayıcı mühimmat temizliği
Rus ordusunun çekildiği Ukrayna bölgelerinde patlayıcı mühimmat temizliği
YORUMLAR
500
Kiev'de Mayın Temizleme Operasyonu Kiev'de Mayın Temizleme Operasyonu Ukrayna'da Patlayıcı Temizlemede Köpekler Görev Başında Ukrayna'da Patlayıcı Temizlemede Köpekler Görev Başında

Mühimmat, Ukrayna, 112, Rus, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Rus ordusunun çekildiği Ukrayna bölgelerinde patlayıcı mühimmat temizliği - Son Dakika


Son Dakika
12:40 İsmail Kartal'ın Arda Güler ile eğlenceli gol çalışması beğeni topladı
12:11 İYİ Partili Ağıralioğlu istifa beklentilerini boşa çıkardı: Görev değişikliği genel başkanların uhdesindedir
12:07 Ragbi maçında inanılmaz olay! Maç esnasında bacağına korner direği saplandı
12:05 "Tacizci" diye damgalanıp öldürülmüştü, gerçek ortaya çıktı: Ergün Arslan kız çocuğuna tacizi engellemek isterken arbedede can vermiş
11:49 İYİ Parti grubunda kahkaha dolu anlar: Akşener atılan slogana "Ay korkuttun beni be!" diye takıldı
10:35 Aleyna Tilki'nin saplantı hayranına açtığı davada şaşırtan detay: Evinin krokisi varmış
11:31 Siopis'e tokat atan Cyle Larin özür diledi: Bir an kendimi kaybettim
11:30 Vaktinden önce ezan sesi dinletip orucu bozdurdu! Bir de bu anları sosyal medyada paylaşıp eğelendi
11:30 Altın fiyatlarında son durum
11:19 6 Nisan Çarşamba günü dolar 14,74'ten alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 12:47:54. #1.12#
SON DAKİKA: Rus ordusunun çekildiği Ukrayna bölgelerinde patlayıcı mühimmat temizliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement