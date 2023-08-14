Rus Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya doğru seyreden gemiyi denetledi

Ukrayna'ya doğru seyreden Palau bandıralı Şükrü Okan İsimli kuru yük gemisine Rus Savunma Bakanlığı tarafından Helikopterli denetim gerçekleşti. Gemideki mürettebat güverte üzerinde tek sıra halinde beklediği ve helikopterin askerleri geri aldığı görüntüler saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

HELİKOPTERLE DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİLER

Gemide bulunan mürettebatın iddiasına göre Rus Karadeniz Filosu devriye gemisi Vasily Bykov isimli gemisinden ilk önce durmaları yönünde ateş açıldı. Mürettebat olayı anlayamayarak yoluna devam ettikten sonra Rus savaş gemisinden kalkış yapan Ka-29 helikopteri ile Karadeniz'in güneybatısında Palau bandıralı kuru Şükrü Okan İsimli kuru yük gemisine denetim gerçekleştirildi.

RUS ASKERLERİ ARAMA YAPARKEN TEK SIRAYA GİRDİLER

Helikopterde bulunan askerler gemiye gelerek arama yaptı. Rus askerlerinin gemide arama yaptıktan sonra helikoptere bindiği anlar cep telefonu ile kayıt altına alındı. O anlarda mürettebat ise güvertede tek sıra halinde askerlerin gitmesini beklediği görüldü.

SUÇ UNSURU BULUNMAYINCA SEYRE İZİN VERİLDİ

Rus askerinin kötü hava şartları dolayısı ile helikoptere binmekte güçlük çektiği helikopterin gemiden uzaklaşarak yeniden yanaştığı görüntülere yansıdı. Olayda askerler tarafından herhangi bir suç unsuru bulunmadığı için geminin seyrine izin verildiği öğrenildi. Olayda herhangi bir mal kaybı veya yaralanma durumu olmadığı ve konunun yetkililere bildirilmediği öğrenildi.