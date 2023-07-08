Rus Turist Tayland'da Tapınağın Üzerinden Atlayarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Rus Turist Tayland'da Tapınağın Üzerinden Atlayarak Hayatını Kaybetti

Rus Turist Tayland'da Tapınağın Üzerinden Atlayarak Hayatını Kaybetti

08.07.2023 14:56

Cuma günü Tayland'ın Phuket Adası'nda meydana gelen trajik olayda, bir Rus erkek Chalong Tapınağı'nın üzerine çıktı ve aşağı atladı. Kurtarma ekipleri ve polis memurları adamı kurtarmak için çaba sarf etti ancak başarılı olamadılar. Bu olay, tapınak çevresindeki yerliler ve turistler arasında büyük bir şok yarattı.

Cuma günü Tayland'ın Phuket Adası'nda meydana geldi. Bir Rus erkek, bölgenin önde gelen simgelerinden biri olan Chalong Tapınağı'nın üzerine çıktı. Görevliler tapınak üzerinden adamı indirmeye çalışırken ada, aşağı atladı. Ağır yaralanan Rus adamhayatını kaybetti.

Rus Turist Tayland'da Tapınağın Üzerinden Atlayarak Hayatını Kaybetti

Cuma günü yerel saatle 17.00 civarında meydana gelen trajik olay, tapınak çevresindeki yerliler ve turistler arasında büyük bir şok yarattı. Olay yerine hızla bir kurtarma ekibi ve polis memurları geldi. Ancak ne yazık ki, yetkililer adamın hayatını kurtarmak için ellerinden geleni yaptılar, ancak başarılı olamadılar.

Rus Turist Tayland'da Tapınağın Üzerinden Atlayarak Hayatını Kaybetti

Bu türden bir trajedinin, özellikle de böylesine önemli ve saygın bir yerde gerçekleşmesi, tüm topluluğu derinden etkiledi.

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SON DAKİKA: Rus Turist Tayland'da Tapınağın Üzerinden Atlayarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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