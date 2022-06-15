Rusya, 29 İngiliz gazeteci ve 20 üst düzey görevliye yaptırım uyguladığını açıkladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı , dün açıklama yaparak 29 İngiliz gazeteci ile 20 üst dizey görevli ve üst düzey askere yaptırım uyguladığını duyurdu. Açıklamada yaptırım uygulanan İngiliz gazetecilerin "Rusya ve Ukrayna ve Donbass'taki gelişmeler hakkında yanlış ve tek taraflı bilgilerin kasıtlı olarak yayılmasına dahil oluyor" denildi.

Kaynak: DHA

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