Rusya Çernobil'i drone ile böyle vurdu - Son Dakika
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Dünya

Rusya Çernobil'i drone ile böyle vurdu

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Rusya, Çernobil Nükleer Santrali'ne drone ile saldırı düzenlerken santralin yıkılan 4. reaktörünü koruyan radyasyon bölümünde ağır hasar oluştu. Moskova'nın Çernobil'i vurduğu ana ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

14.02.2025 11:07
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Rusya, Çernobil Nükleer Santrali'ni drone ile vururken, 4. reaktörü koruyan yapı büyük hasar gördü. Moskova'nın Çernobil'i bombaladığı görüntüler ortaya çıkarken videoda santralin çatısının bir anda alev aldığı ve büyük bir delik açıldığı görüldü.

UKRAYNA LİDERİ ZELENSKIY DUYURDU

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın bir insansız hava aracıyla (İHA) Çernobil Nükleer Santrali'ne saldırı düzenlediğini ve santralin yıkılan 4. reaktörünü koruyan yapının hasar gördüğünü bildirdi.

RADYASYON SEVİYESİNDE ARTIŞ TESPİT EDİLMEDİ

İlk değerlendirmelere göre hasarın ciddi olduğu kaydedilen açıklamada, saldırı sonrası yapının hasar gördüğü ancak yangının söndürüldüğü ve radyasyon seviyesinde artış tespit edilmediği belirtildi.

ÇERNOBİL'İ SALDIRI ANI KAMERADA

Açıklamada Rusya'nın nükleer tesisleri hedef alan saldırılarının küresel güvenliği tehdit ettiği ifade edildi. Öte yandan Rusya'nın Çernobil'i vurma anı görüntüleri de ortaya çıktı.

Rusya Çernobil\'i drone ile böyle vurdu

Teknoloji, Çernobil, Güvenlik, Moskova, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya Çernobil'i drone ile böyle vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Onur Ünal:
    geri zekalılık 22 0 Yanıtla
  • Recep Yeşilkaya:
    Hiçte vurmuş gibi görünmüyor. Çatıya basit birşey düşmüş gibi daha çok. Vurmak isteyen öyle mi vurur Allah aşkına 5 9 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    rusya yapmadı satılık nazi Ukrayna yanlıları 7 5 Yanıtla
  • Cetin Kaplan:
    Rusya duyurdu çernobili vurdu 1 1 Yanıtla
  • Necdet Yenihayat:
    yahu arkadaş...Çernobil gibi bir yerin hava savunma sistemi yokmu Allah aşkına..nasıl vurabiliyor 0 0 Yanıtla
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