Rus savaş uçağı, yerleşim bölgesine düştü! İki katlı eve çakılan uçağın içinde bulunan 2 pilot hayatını kaybetti - Son Dakika
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Rus savaş uçağı, yerleşim bölgesine düştü! İki katlı eve çakılan uçağın içinde bulunan 2 pilot hayatını kaybetti

23.10.2022 15:08

Rusya'da Su-30 savaş uçağı, Irkutsk'ta iki katlı bir evin üstüne çakıldı. Yaşanan kazada iki pilot yaşamını yitirdi.

Rusya'da bir kez daha savaş uçağı yerleşim yerine düştü.Irkutsk bölgesine Su-30 savaş uçağı, iki katlı evin üstüne düştü. Açıklamayı, Irkutsk bölge Valisi Igor Kobzev yaptı.

2 PİLOT ÖLDÜ

Olay yerine gitmek üzere yola çıkan Kobzev, "İlk verilere göre, Irkutsk'ta Su kategorisindeki bir uçak, iki katlı bir evin üzerine düştü" dedi. Acil durum ekipleri olay yerine sevk edilirken, evin ahşap olduğunu ve uçaktaki iki pilotun öldüğünü duyurdu.

YANGIN ÇIKTI

Olay sonrasında bölgede büyük bir yangın çıktı. Çevredekiler bölgeden uzaklaşırken yangını söndürmek için büyük bir çaba sarf ediliyor.

EVDEKİLER KAÇMAYI BAŞARDI

Uçağın düştüğü evdeki üç sakinin ise evi terk etmeyi başarırken, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı da kazayla ilgili bilgileri doğruladı. Su-30 savaş uçağının test uçuşu yapmakta olduğu kaydedildi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE UÇAK DÜŞMÜŞTÜ

Rusya'da peş peşe yaşanan uçak kazaları dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Krasnodar bölgesindeki Yeysk kentinde eğitim uçuşu yapan Su-34 tipi savaş uçağı, yerleşim bölgesine düşmüştü. Olay sonrası 15 kişi hayatını kaybetmişti.

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SON DAKİKA: Rus savaş uçağı, yerleşim bölgesine düştü! İki katlı eve çakılan uçağın içinde bulunan 2 pilot hayatını kaybetti - Son Dakika
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