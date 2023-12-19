Rusya\'da gizemli bir virüs patlak verdi. Onlarca ambulans bulaşıcı hastalıklar hastanesi önü

Rusya'da büyük bir ambulans sırasının hastanelerin önünde görülmesiyle birlikte, ülkede "anlaşılamayan bir virüs"ün yayıldığı iddiaları ortaya çıktı. Online olarak dolaşan videolar, başkent Moskova'daki bulaşıcı hastalıklar hastaneleri önünde sıralanan ambulansların uzunluğunu gösteriyor.

Güvenlik servisine bağlı olduğu belirtilen Rusça Telegram kanalı Baza, pazar günü acil durum araçlarının görüntülerini paylaşarak söylentilere neden oldu. "Moskova'daki Bulaşıcı Hastaneler No. 1 ve No. 2'de ambulans sırası," Baza rapor etti. "Çoğu hasta zatürre geçiriyor." Baza'ya göre, birinci hastanede yaklaşık 30 ambulans, ikinci hastanede ise 10'dan fazla ambulans toplandı.

Bu olay, Rus medya kuruluşu MK.ru'nun "anlaşılamayan bir virüsün Rusya genelinde yayılmaya başladığını" söylemesinin ardından geldi. Ancak Moskova'daki Kremlin sağlık departmanı, "Birkaç ambulansın aynı anda hastaneye gelmesi durumu standarttır," açıklaması yaparak spekülasyonları bastırdı. "Moskova'da ARVI ve COVID vakalarındaki artış yavaşlamıştır; son haftanın verileri önceki dönemin verilerini aşmamaktadır. COVID vakaları 2 haftadır azalmaktadır. Önümüzdeki 1-2 hafta içinde vaka oranının bir platoya ulaşması öngörülmektedir." Departman, şehirde "önemli bir hastaneye yatış artışı olmadığını" belirtti.

Ayrıca "morbite durumu normal ve salgın sezonuna uygundur" dedi. Açıklamada, "Aynı anda 24 araca sahip olmak, yoğun saatlerde standart bir uygulamadır ve bir sıra veya acil durum durumu değildir. Hastane düzenli olarak hastaların gelişini izler; arazide 23 aracın bulunduğu durum yarım saat içinde çözüldü. 2 numaralı hastanede benzer bir durum... arazideki 10 aracın bulunması mutlak normdür" ifadeleri yer aldı.