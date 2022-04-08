Rusya'da Nobel Barış Ödüllü muhalif gazete yöneticisine kırmızı boyalı saldırı - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'da Nobel Barış Ödüllü muhalif gazete yöneticisine kırmızı boyalı saldırı

08.04.2022 14:05
Rusya'da Nobel Barış Ödüllü muhalif gazete yöneticisine kırmızı boyalı saldırı

Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rusya'da basımı askıya alınan muhalif Novoya Gazeta adlı gazetenin Genel Yayın Yönetmeni ve Nobel Barış Ödülü sahibi Dmitry Muratov, trenle yolculuk ederken kırmızı boyayla saldırıya uğradı.

Ukrayna Savaşı'ndan sonra Rusya'da basımı askıya alınan muhalif Novoya Gazeta adlı gazetenin Genel Yayın Yönetmeni ve Nobel Barış Ödülü sahibi Dmitry Muratov, trenle yolculuk ederken kırmızı boyayla saldırıya uğradı. Rus medyası, saldırganlardan bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Novoya Gazeta'nın resmi sosyal medya hesaplarından Muratov'un saldırı sonrası fotoğraflarını paylaşılarak erkek olduğu belirtilen saldırganın "Muratov, bu bizim oğullarımız için" diye bağırdığı ifade edildi. Muratov açıklamasında "Bölmeye asetonlu yağlı boya döktüler. Gözlerim çok fena yanıyor. Moskova'dan Samara'ya giden trende. Kompartımanın her yerinde yağ kokusu var" dedi.

Rusya devleti adına iletişim, bilgi teknolojisi ve kitle medyasının denetlemesi gibi konuları yürüten Roskomnadzor, 28 Mart'ta Ukrayna Savaşı'yla ilgili yayınlardan dolayı gazeteyi uyarmış ve Novoya Gazeta 'gazete basma' faaliyetlerini askıya almıştı. Rus REN TV televizyon kanalının verdiği habere göre, Rusya İçişleri Bakanlığı Novaya Gazeta Genel Yayın Yönetmeni Dimitry Muratov'a saldıran kişilerden bir şüpheliyi göz altına aldı.

Rusya'da Nobel Barış Ödüllü muhalif gazete yöneticisine kırmızı boyalı saldırı
YORUMLAR
500
DSÖ, Ukrayna'da sağlık merkezlerine 100'ün üzerinde saldırı yapıldığını açıkladı DSÖ, Ukrayna'da sağlık merkezlerine 100'ün üzerinde saldırı yapıldığını açıkladı Son dakika haber | Ukrayna'da sağlık merkezlerine yönelik saldırılar 91'e yükseldi Son dakika haber | Ukrayna'da sağlık merkezlerine yönelik saldırılar 91'e yükseldi

Nobel Barış Ödülü, Saldırı, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Rusya'da Nobel Barış Ödüllü muhalif gazete yöneticisine kırmızı boyalı saldırı - Son Dakika


Son Dakika
15:37 Uzmanlar gün vererek uyardı: Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, bazı illere kar geliyor
15:33 2007 yılında trafik kazasında yaşamını yitiren Barış Akarsu'nun hayatı sinema filmi oluyor
15:24 Genç kız ailesini evlilik için ikna edemeyince kendini 4'üncü kattan attı
15:17 Arkadaşını boğazını cam parçasıyla keserek öldürmüştü: Cinayetin nedeni "kız meselesi" çıktı
15:13 Kargo grubunun eski solisti Koray Candemir'den annesi Solmaz Candemir'e veda!
14:58 Korkunç görüntü: Çin'de korona olan adamın köpeğini virüs bulaştırmasın kürekle döve döve öldürdüler
14:31 Sibel Can kayınvalide oluyor! Oğlu Engincan Ural sevgilisine evlenme teklifi etti
14:28 Tarım Kredi marketleri ile Et ve Süt Kurumu'nda ucuz et satışı başladı: İşte etiketlerdeki fiyatlar
14:26 Slovakya'dan bir ilk: Ukrayna'ya Sovyetler döneminden kalma S-300 hava savunma sistemi gönderdiler
14:20 Hz. Hamza'yı öldüren Vahşi'ye "hazreti" deyince eleştirilen Hatipoğlu'ndan öfkeli dolu sözler: Senin ne haddine!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 15:43:54. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya'da Nobel Barış Ödüllü muhalif gazete yöneticisine kırmızı boyalı saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement