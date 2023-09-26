Rusya'da ölen Wagner grubu kurucusunun şirketi Afrika ve Belarus'ta faaliyetlerine devam ediyor - Son Dakika

Rusya'da ölen Wagner grubu kurucusunun şirketi Afrika ve Belarus'ta faaliyetlerine devam ediyor

Rusya\'da ölen Wagner grubu kurucusunun şirketi Afrika ve Belarus\'ta faaliyetlerine devam ediyor
Son Güncelleme: 26.09.2023 11:30

Rusya'da özel jetin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Yevgeniy Prigojin'in kurucusu olduğu Wagner grubu, Afrika ve Belarus'ta faaliyetlerini sürdürdüğünü duyurdu. Wagner Grubu Basın Servisi adına yapılan açıklamada, şirketin kapatılmadığı ve özel askeri şirketin hala görevlerini yerine getirdiği belirtildi. Prigojin, Rusya Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'na eleştirilerde bulunmuş ve Wagner birimlerini yetersiz ikmal ile suçlamıştı. Prigojin'in ölümüyle ilgili olarak Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı tarafından yapılan açıklamada, Prigojin'in yanı sıra Wagner'in diğer üst düzey yetkililerinin de hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Rusya'da, özel jetinin düşmesi sonucu ölen Yevgeniy Prigojin'in kurucusu olduğu Wagner grubu, Afrika ve Belarus'ta faaliyetlerini sürdürdüğünü duyurdu.

Prigojin'e ait olduğu bilinen "Konkord" adlı şirketin sosyal medya hesabından "Wagner Grubu Basın Servisi" adına yapılan açıklamada, paralı savaşçı grubunun Afrika ve Belarus istikametlerinde çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Şirketin kapatılması söz konusu değil. Özel askeri şirketin komutanlığı hala verilen tüm görevleri gerçekleştiriyor ve şirketi yönetiyor." ifadeleri kullanıldı.

Wagner lideri Rus komutanlarla gerginlik yaşamıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "aşçısı" olarak bilinen ve Rus yönetimine isyan başlatan Prigojin, birçok ülkede faaliyet gösteren paramiliter grubu Wagner'in Ukrayna savaşında rol oynamasıyla ön plana çıktı.

Hükümlülerin de aralarında yer aldığı Wagner grubu, Ukrayna'nın dışında Suriye'deki iç savaş da dahil olmak üzere Orta Doğu ve Afrika'daki çeşitli çatışmalara asker gönderdi.

Prigojin, son aylarda defalarca Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu ve Rus Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'u "beceriksizlikle" ve Ukrayna'da savaşan Wagner birimlerini kasten yetersiz ikmalle suçlamıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı, isim vermeden Ukrayna'daki "gönüllü oluşumların" kendisiyle sözleşme imzalamasına yönelik karar çıkartmıştı.

Bu hareket hükümetin Wagner üzerinde daha fazla kontrol elde etme girişimi olarak görülmüştü.

Wagner'in kurucusu Prigojin, 24 Haziran'da Rus yönetimine karşı silahlı isyan başlatmıştı. İsyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun araya girmesiyle sona ermişti.

Prigojin ve Wagner'in paralı savaşçıları, isyanın ardından Belarus'a giderken, burada Belarus askerlerine eğitim vermeye başlamıştı.

Prigojin'in Rusya'da düşen özel jette öldüğü açıklanmıştı

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) 23 Ağustos'ta yapılan açıklamada, içerisinde Prigojin'in bulunduğu özel jetin Tver'de düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Açıklamaya göre, uçakta yer alan yolcu listesinde Prigojin'in yanı sıra yardımcısı ve Wagner'in kurucularından Dmitriy Utkin ile Sergey Propustin, Yevgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeriy Çekalov, Nikolay Matuseyev'in isimleri yer almıştı.

Aleksey Levşin, Rustam Karimov ve Kristina Raspopova'dan oluşan 3 kişilik mürettebatın da kazada öldüğü ifade edilmişti.

Wagner'in hukuken varlığı olmadığını söyleyen Putin, uçakta ölenlerin ailelerine başsağlığı dilemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Rusya'da ölen Wagner grubu kurucusunun şirketi Afrika ve Belarus'ta faaliyetlerine devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rusya'da ölen Wagner grubu kurucusunun şirketi Afrika ve Belarus'ta faaliyetlerine devam ediyor - Son Dakika
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