Rusya'da şiddetli fırtına: 8 ölü, 76 yaralı - Son Dakika
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Rusya'da şiddetli fırtına: 8 ölü, 76 yaralı

31.07.2023 01:30

Rusya'da etkili olan şiddetli fırtınada kamp alanına ağacın devrilmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti. Fırtına nedeniyle 76 kişi yaralanırken, yaklaşık 100 bin hane elektriksiz kaldı, 50 bina hasar gördü. Yetkililer bölge halkını önlem alması konusunda uyardı.

- Rusya'da şiddetli fırtına: 8 ölü, 76 yaralı

MOSKOVA - Rusya'da etkili olan şiddetli fırtınada kamp alanına ağacın devrilmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Rusya şiddetli fırtınaya teslim oldu. Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, orta kesimlerde etkisini gösteren fırtına nedeniyle Volga Nehri'nin kuzeyindeki Mari El bölgesinde kamp alanına ağaç devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sekiz bölgeyi etkileyen fırtınada 76 kişi yaralanırken, yaklaşık 100 bin hane elektriksiz kaldı, 50 bina hasar gördü. Yetkililer bölge halkını ağaçlardan, hasarlı binalardan, yürüyüş yapmaktan ve yüzmekten kaçınmaları konusunda uyardı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada fırtınanın etkili olduğu sırada göl kıyısında yüzlerce kişinin kamp yaptığı belirtilirken, Rusya Soruşturma Komitesi'nin olayla ilgili ceza davası açtığı duyuruldu.

Kaynak: İHA
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Fırtına, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya'da şiddetli fırtına: 8 ölü, 76 yaralı - Son Dakika


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