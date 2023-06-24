Rusya'da Wagner Kurucusu büyük bir savaşın içine girildiğini duyurdu - Son Dakika
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Rusya'da Wagner Kurucusu büyük bir savaşın içine girildiğini duyurdu

24.06.2023 17:41

Rusya'da paralı asker grubu Wagner Kurucusu Yevgeny Prigojin, Rus ordusunun yöneticilerine karşı büyük bir savaşın içine girildiğini duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir ise sıkıyönetim kurallarını ihlal edenlerin 30 gün boyunca gözaltına alınmasına izin veren bir yasayı imzaladı. Bu sıcak saatlerin Ukrayna'da nasıl yankı bulduğu da merak edilirken, bir Ukrayna askerinin olup bitenleri mısır yiyerek takip ettiği görüntü sosyal medyada gündem oldu.

Rus paralı asker grubu Wagner Kurucusu Yevgeny Prigojin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'a suçlamalarda bulunarak, Rus ordusunun yöneticilerine karşı büyük bir savaşın içine girdiklerini duyurdu. Prigojin kesinlikle teslim olmayacaklarını ve ölmeye hazır olduklarını duyururken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir sıkıyönetim kurallarını ihlal edenlerin 30 gün boyunca gözaltına alınmasına izin veren bir yasayı imzaladı. Tüm dünya bölgede olan biteni yakından takip ederken Rusya'da yaşanan bu sıcak saatlerin Ukrayna'da nasıl yankı bulduğu da merak ediliyordu.

PATLAMIŞ MISIR YİYEREK İZLEDİ

Rusya ile halen savaş halinde olan Ukrayna'da bir askerin olup bitenleri mısır yiyerek takip ettiği görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

"KÖTÜLÜĞE SON VERME ZAMANI GELDİ"

Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Wagner grubunun Rus yönetimine isyan girişimine ilişkin yaptığı açıklamada "Rusya'nın çok güçlü olduğunu söyleyenler şimdi bakın. Sahte tarafsızlıktan ve gerginliği tırmandırma korkusundan vazgeçme, Ukrayna'ya ihtiyacı olan tüm silahları sağlama, Rusya ile dostluğu veya ticareti unutma zamanı geldi. Herkesin tiksindiği, ancak yok etmekten korktuğu kötülüğe son verme zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

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Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Rusya'da Wagner Kurucusu büyük bir savaşın içine girildiğini duyurdu - Son Dakika
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