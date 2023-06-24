İsyan başlatan Wagner'in işgal ettiği Rostov'da garip manzara! Kimi yolu süpürdü, kimi sakince tankları seyretti

Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Prigojin, Rus Savunma Bakanı Şoygu'yu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp Putin'e baş kaldırdı. İsyan başlatıp savaş meydanından Rusya'ya geçen Wagner Rostov şehrini ele geçirdi. Şehirde ordu ile Wagner'in askerleri karşı karşıya geldi. İki tarafın sessizce birbirini izlemesi sosyal medyada alay konusu oldu.

OLANI BİTENİ BÖYLE İZLEDİLER

Darbe olarak nitelendirilen olayın gerçekleştiği Rostov şehrinden gelen görüntülerde tankların cadde üzerinde durduğu görülüyor. Sessizliğin hakim olduğu alanda sivillerin kolunu bağlayıp olanı biteni izlediği ve bir temizlik görevlisinin işine devam ettiği anları, bazı kullanıcılar "Rusya şaka gibi bir durumda" yorumuyla paylaştı.