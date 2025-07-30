Rusya'nın doğusunda bulunan Kamçatka Yarımadası'nın açıklarında Türkiye saati ile 02.24'te 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası deniz aslanlarının yoğun yaşadığı bölgede çekilen bir görüntü ise korku filmini hatırlattı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 119 kilometre güneydoğusu olduğu belirtildi. Açıklamada, depremin 20 kilometre derinlikte meydana geldiği, büyüklüğünün 8,8 olduğu aktarıldı.
Bölgede 6,9 ve 6,3 büyüklüklerinde artçıların da kayda geçtiği depremin ardından tsunami uyarısı yapılırken bölgeden gelen bir görüntü dikkat çekti. Deniz aslanlarının yoğun olarak yaşadığı bölgede çekilen görüntüde sarsıntının etkisiyle heyelan olduğu ve hayvanların panik halinde kayalıklardan denize atladığı görülüyor.
Son Dakika › Dünya › Rusya'daki 8.8'lik deprem sonrası korku filmlerini andıran görüntü - Son Dakika
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