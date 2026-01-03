Rusya'dan ABD'nin Venezuela operasyonuna ilk tepki - Son Dakika
Dünya

Rusya'dan ABD'nin Venezuela operasyonuna ilk tepki

03.01.2026 14:10  Güncelleme: 15:39
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'ya gerçekleştirdiği saldırıyı 'son derece endişe verici' olarak değerlendirdi ve bu durumu kınadı.

Venezuela'nın başkenti Karakas'a ülke saatiyle gece 02.00 sıralarında ABD tarafından operasyon düzenlendi. ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı açıklamayla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin gözaltına alınarak ülke dışına çıkarıldığı öğrenildi. Yaşanan bu gelişme ardından pek çok ülke açıklama yayınladı.

RUSYA: SON DERECE ENDİŞE VERİCİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'ya yaptığı saldırıyı "son derece endişe verici" olarak nitelendirerek kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin bu sabah Venezuela'ya karşı silahlı saldırı eyleminde bulunduğu hatırlatılarak, "Bu, son derece endişe verici ve kınanması gereken bir durum." ifadesi kullanıldı.

Bu tür eylemleri haklı çıkarmak için kullanılan bahanelerin temelsiz olduğunun altı çizilen açıklamada, ideolojik düşmanlığın iş odaklı pragmatizm ve güvene dayalı, öngörülebilir ilişkiler kurma isteğinin önüne geçtiğine işaret edildi.

Mevcut durumda, her şeyden önce daha fazla gerilimin tırmanmasını önlemek gerektiği ve diyalog yoluyla bir çıkış yolu bulmaya odaklanmanın çok önemli olduğu vurgulanan açıklamada, "Birbirlerine karşı suçlamaları olan tüm ortakların, sorunlara diyalog yoluyla çözüm aramaları gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda onları desteklemeye hazırız." ifadelerine yer verildi.

"YÖNETİMİN İZLEDİĞİ YOLU DESTEKLEDİĞİMİZİ TEYİT EDİYORUZ"

Latin Amerika'nın bir barış bölgesi olarak kalmaya devam etmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Venezuela'ya, yıkıcı olmayan, hele ki askeri, dış müdahale olmaksızın kendi kaderini belirleme hakkı garanti edilmelidir. Venezuela halkıyla dayanışmamızı ve ülkenin ulusal çıkarlarını ve egemenliğini korumayı amaçlayan Bolivarcı yönetimin izlediği yolu desteklediğimizi yeniden teyit ediyoruz." değerlendirmesi yer aldı.

Rusya'nın, Venezuela yetkililerinin ve Latin Amerika ülkelerinin liderlerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) acil olarak toplanması çağrısına destek verdiği bildirilen açıklamada, Venezuela'daki Rus Büyükelçiliğinin normal şekilde faaliyet gösterdiği aktarıldı.

