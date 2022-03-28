Rusya'dan İsviçre'ye yaptırım tepkisi: Milyonlarca dolarlık lüks saatlere el kondu - Son Dakika
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BBC

Rusya'dan İsviçre'ye yaptırım tepkisi: Milyonlarca dolarlık lüks saatlere el kondu

28.03.2022 18:01
Rusya'dan İsviçre'ye yaptırım tepkisi: Milyonlarca dolarlık lüks saatlere el kondu

Rusya'da milyonlarca dolar değerindeki lüks Audemars Piguet marka saatlere el kondu.

Rusya'da milyonlarca dolar değerindeki lüks Audemars Piguet marka saatlere el kondu.

Rus yetkililer, saatlere, yerel gümrük kuralları ihlal edildiği için el konduğunu açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra, lüks İsviçre saat markası Audemars Piguet, Rusya'daki operasyonlarını durdurmuştu.

Audemars Piguet, internet sitesinde Moskova'daki iki mağazasının geçici olarak kapatıldığını duyurmuştu.

Şirket, BBC'nin konuyla ilgili sorularını yanıtlamadı.

İsviçre'den yaptırım kararı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası, uluslararası ilişkilerde tarafsız tavrıyla bilinen İsviçre, Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlarına katılacağını açıklamıştı.

İsviçre'den Rusya'nın kararıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Sadece İsviçre'nin yeni lüks ürün ihracat yasaklarının bazı sektörlerde "belirsizliklere" yol açtığı belirtildi.

Audemars Piguet marka saatlerin fiyatı 920 bin dolardan fazla.

İsviçre geçen yıl Rusya'ya 280 milyon değerinde saat ihraç etmişti.

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Son Dakika Dünya Rusya'dan İsviçre'ye yaptırım tepkisi: Milyonlarca dolarlık lüks saatlere el kondu - Son Dakika

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