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RUSYA Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi Igor Kirillov'a karşı düzenlenen suikastı terör saldırısı olarak nitelendirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova yaptığı açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyolojik, Kimyasal ve Biyolojik Koruma Birliği Şefi Igor Kirillov'un öldürülmesini terör saldırısı olarak nitelendirdi. Zakharova, " Moskova'daki terör saldırısı, Batı'nın Kiev rejimi militanlarının bunca yıldır teşvik ettiği savaş suçlarını onaylama sarmalının bir devamıdır" ifadelerini kullandı.