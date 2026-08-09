Rusya\'dan Ukrayna\'ya Hava Saldırısı

UKRAYNA, Rus ordusunun ülkenin farklı bölgelerini 17 füze ve 202 silahlı insansız hava aracıyla hedef aldığını bildirdi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın bu gece ülkenin çeşitli bölgelerine hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'ya 17 füze ve 202 silahlı insansız hava aracı (SİHA) fırlattığı kaydedilerek, hava savunma kuvvetleri tarafından 174 SİHA'nın imha edildiği aktarıldı.