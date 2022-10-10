Kiev'i bombalayan komutanın Sergey Surovikin, geçmişte Çeçenistan ve Halep'i de yıkmıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Kiev'i bombalayan komutanın Sergey Surovikin, geçmişte Çeçenistan ve Halep'i de yıkmıştı

10.10.2022 10:52

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, daha önce Suriye de görev yapan Sergey Surovikin'i Ukrayna'daki birliklerin başına getirdi. Surovokin, Suriye'de Halep'i yerle bir ederken Çeçenistan'da da şehri bombalatan isim olarak anılıyor.

Cumartesi sabah saatlerinde Rusya ve Kırım'ı bağlayan köprünün Ukrayna tarafından patlayıcı yüklü kamyon ile patlatılmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Putin, yeni kararlar aldı. Komuta kademesinde değişikliğe giden Putin, Ukrayna'daki birliklerin başına tanıdık bir isim getirdi.

HALEP VE ÇEÇENİSTAN'I BOMBALAMIŞTI

Ukrayna'daki birliklerin başına geçen General Sergey Surovikin'in kanlı eylemlerle dolu bir geçmişi var. Daha önce Suriye'de Halep'i bombalayan general olarak bilinen Surovikin'in, Çeçenistan'ın bombalanmasında da rolü var.

İLK ADIMI KİEV'İ VURMAK OLDU

General Suruvokin, birliklerinin başına geçer geçmez bu sefer de Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırdı.Bu sabah Putin'in emriyle,Kiev'de bombalar patladı. En az 4 patlamanın yaşandığı şehir yangın yerine döndü, ölü ve yaralılar var.

SERGEY SUROVOKİN KİMDİR?

11 Ekim 1966 doğumlu Surovikin, 2013-2017 yılları arasında Doğu Askeri Bölgesi'ne komuta etmiş ve Suriye İç Savaşı'na Rus askeri müdahalesinde Suriye'deki Kuvvetler Grubu'nun komutanı olmuştur. 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde Rus Ordu Kuvvetleri'nin "Güney" Ordular Grubu'nun komutanı olmuştur. Sergey Surovikin, 2017 yılından beri Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı olarak görevini sürdürürken, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyonların başından beri Güney Rus Birlikleri'ni komuta ediyor.

YORUMLAR
500
Son Dakika: Saldırıların dozunu artıran Rusya: Putin ve Erdoğan, Astana'da Türkiye'nin barış müzakerelerine ev sahipliği konusunu görüşebilir Son Dakika: Saldırıların dozunu artıran Rusya: Putin ve Erdoğan, Astana'da Türkiye'nin barış müzakerelerine ev sahipliği konusunu görüşebilir Borrell: AB'den ek askeri destek yolda Borrell: AB'den ek askeri destek yolda ABD, vatandaşlarından Ukrayna'yı derhal terk etmelerini istedi ABD, vatandaşlarından Ukrayna'yı derhal terk etmelerini istedi

Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kiev'i bombalayan komutanın Sergey Surovikin, geçmişte Çeçenistan ve Halep'i de yıkmıştı - Son Dakika


Son Dakika
13:08 Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin ve Erdoğan, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna görüşmesine ev sahipliği teklifini görüşebilir
13:02 İtfaiye aracının kapısından inen bikinili kadın, ABD'de ortalığı karıştırdı
12:29 Suudi patrondan akılalmaz işkence! Yeni doğum yapan kadına köpekleri emzirtti
12:28 Belarus da savaşa dahil oluyor! Lukaşenko ile Putin ortak bir bölgesel askeri birlik oluşturulması konusunda anlaşma sağladı
12:18 Bakan Nureddin Nebati işsizlik oranlarını değerlendirdi: 2014'ten bu yana en düşük seviyede
12:18 Evin mutfağını kazan İngiliz aile hazine buldu! Altınlar müzayede satıldı
11:50 Ukrayna Genelkurmay Başkanı'nın bilekliğindeki sembol tartışma yarattı
11:39 İstanbul'da indirimli bilgisayar fiyatları izdiham yarattı! 4 saatte 18 bin TL değerinde 50 bilgisayar satıldı
11:36 Milyonları ilgilendiren kanun teklifinin detayları ve görüşüleceği gün belli oldu
11:25 Av. Bedia Teymur'un moderatörlüğündeki Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı'nda önemli bilgiler aktarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 13:24:34. #1.13#
SON DAKİKA: Kiev'i bombalayan komutanın Sergey Surovikin, geçmişte Çeçenistan ve Halep'i de yıkmıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement