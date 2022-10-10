Kiev'i bombalayan komutanın Sergey Surovikin, geçmişte Çeçenistan ve Halep'i de yıkmıştı

Cumartesi sabah saatlerinde Rusya ve Kırım'ı bağlayan köprünün Ukrayna tarafından patlayıcı yüklü kamyon ile patlatılmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Putin, yeni kararlar aldı. Komuta kademesinde değişikliğe giden Putin, Ukrayna'daki birliklerin başına tanıdık bir isim getirdi.

HALEP VE ÇEÇENİSTAN'I BOMBALAMIŞTI

Ukrayna'daki birliklerin başına geçen General Sergey Surovikin'in kanlı eylemlerle dolu bir geçmişi var. Daha önce Suriye'de Halep'i bombalayan general olarak bilinen Surovikin'in, Çeçenistan'ın bombalanmasında da rolü var.

İLK ADIMI KİEV'İ VURMAK OLDU

General Suruvokin, birliklerinin başına geçer geçmez bu sefer de Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldırdı.Bu sabah Putin'in emriyle,Kiev'de bombalar patladı. En az 4 patlamanın yaşandığı şehir yangın yerine döndü, ölü ve yaralılar var.

SERGEY SUROVOKİN KİMDİR?

11 Ekim 1966 doğumlu Surovikin, 2013-2017 yılları arasında Doğu Askeri Bölgesi'ne komuta etmiş ve Suriye İç Savaşı'na Rus askeri müdahalesinde Suriye'deki Kuvvetler Grubu'nun komutanı olmuştur. 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde Rus Ordu Kuvvetleri'nin "Güney" Ordular Grubu'nun komutanı olmuştur. Sergey Surovikin, 2017 yılından beri Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı olarak görevini sürdürürken, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyonların başından beri Güney Rus Birlikleri'ni komuta ediyor.