Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Enerji ihracatından elde ettiğimiz kârda bu yıl önemli artış bekliyoruz - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Enerji ihracatından elde ettiğimiz kârda bu yıl önemli artış bekliyoruz

06.06.2022 14:12
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Enerji ihracatından elde ettiğimiz kârda bu yıl önemli artış bekliyoruz

Bosna Sırp Televizyonu'na konuşan Lavrov, "Batı'nın politikaları sonucu oluşan yeni fiyatlar nedeniyle bütçemizde hiç kayıp yaşamadık.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, fiyatların artması nedeniyle bu yıl petrol ve gaz ihracatından "kayda değer bir kâr beklediklerini" söyledi.

Reuters ajansına göre Bosna Sırp Televizyonu'na konuşan Lavrov, "Batı'nın politikaları sonucu oluşan yeni fiyatlar nedeniyle bütçemizde hiç kayıp yaşamadık. Aksine bu yıl enerji kaynaklarımızın ihracatından elde ettiğimiz kârda önemli bir artış bekliyoruz" dedi.

Lavrov, mülakatta "Genel olarak petrolün siyasetle bir ilgisi yok. Petrole talep var. Alternatif pazarlarımız mevcut ve buralara satışlarımız arttı" diye konuştu.

Bu yıl yaklaşık yüzde 50 oranında artan ham petrolün varil fiyatı 120 dolara yükseldi ve son 13 yılın en yüksek seviyesinde.

Rusya, "Naziler'den arındırma" gerekçesiyle 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başladı. Batılı ülkeler işgalin ardından Rusya'ya ağır ekonomik yaptırımlar uygulanmaya başlandı.

Rusya günde 800 milyon dolarlık petrol ve gaz satıyor

Bloomberg'e göre Rusya günde 800 milyon dolarlık gaz ve petrol ihraç ediyor. Bloomberg'in tahminine göre Moskova enerji ihracatından 285 milyar dolar gelir elde edecek.

Bu, 2021'de 235,6 milyar dolarlık gaz ve petrol ihraç eden Rusya'nın, gelirlerini yüzde 20 artırması anlamına geliyor.

Avrupa Birliği (AB), 30 Mayıs'ta Rusya'dan petrol ihracatını yüzde 90 oranında azaltma kararı almıştı.

Fakat aralarında Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'nın da bulunduğu bazı birlik ülkeleri Rus gazına bağımlı.

AB petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'ini, gaz ihtiyacının da yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan karşılıyor.

Çin ve Hindistan gibi ülkeler de Rusya'dan indirimli petrol alıyor. Bu durum, uluslararası ambargoların etkisini zayıflatıyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Enerji ihracatından elde ettiğimiz kârda bu yıl önemli artış bekliyoruz
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Enerji ihracatından elde ettiğimiz kârda bu yıl önemli artış bekliyoruz
YORUMLAR
500
Üç ülke Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a hava sahasını kapattı! Sırbistan ziyareti başka bir tarihe ertelendi Üç ülke Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a hava sahasını kapattı! Sırbistan ziyareti başka bir tarihe ertelendi Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Sırbistan ziyaretinin engellenmesiyle ilgili 'Bu, AB ve NATO için bir kural haline geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Sırbistan ziyaretinin engellenmesiyle ilgili 'Bu, AB ve NATO için bir kural haline geldi.
Kaynak: BBC

Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Enerji ihracatından elde ettiğimiz kârda bu yıl önemli artış bekliyoruz - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
14:20 İstanbul'da korku dolu anlar! Şüpheli çantayı inceleyen uzmanlar el bombasını etkisiz hale getirdi
14:14 Trabzonspor büyük oynuyor! Cavani'nin menajeriyle temasa geçildi
14:14 Dostları Killa Hakan için dua istedi! Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor
14:12 Edirne'ye gelen ABD'li gelin oyun havaları eşliğinde dünyaevine girdi!
13:56 İYİ Partili Usta'nın İsmailağa Cemaati lideri Ustaosmanoğlu'na dilediği "şifa" mesajı gündem oldu!
13:36 Dolar ve euro yılın en yüksek seviyelerini gördü!
13:26 Erdoğan 3600 ek gösterge çalışmasının ayrıntılarını açıklayacak! İşte yapılması beklenen zam oranı
13:06 Galatasaraylı Marcao nikah tazeledi! Doğum gününde hayalini gerçekleştirdi
12:58 Genç kadının canlı yayında yaptığı itiraf, stüdyoyu buz kestirdi: Yanlışlıkla köpeğimin spermini yuttum
12:54 Oyuncu Demet Evgar, doğuma az bir süre kala karnı burnunda fotoğraflarını paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 14:29:08. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Enerji ihracatından elde ettiğimiz kârda bu yıl önemli artış bekliyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement