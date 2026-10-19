Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Manama sonrası Tahran'a resmi ziyarette bulundu - Son Dakika
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Manama sonrası Tahran'a resmi ziyarette bulundu

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Manama sonrası Tahran\'a resmi ziyarette bulundu
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bahreyn'in başkenti Manama'daki Rusya-KİK görüşmelerinin ardından İran'ın başkenti Tahran'a resmi ziyarette bulundu. Lavrov'un İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşmesi bekleniyor.

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran'ın başkenti Tahran'a resmi ziyarette bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Bahreyn'in başkenti Manama'da Rusya ile Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin ardından İran'ın başkenti Tahran'a gitti. Lavrov'un, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA
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