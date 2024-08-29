Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna ile barış görüşmeleri tartışmaya açılmayacak - Son Dakika
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna ile barış görüşmeleri tartışmaya açılmayacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ne saldırmasının ardından, Rusya'nın Ukrayna ile barış görüşmelerine hazır olduğunu ancak bu konunun tartışmaya açılmayacağını söyledi.

29.08.2024 18:19
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(ANKARA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'ne saldırmadan önce, Rusya'nın Ukrayna ile barış görüşmelerine hazır olduğunu, ancak Kursk Bölgesi'ndeki "pervasız hareketten" sonra bu konunun tartışmaya açılmayacağını söyledi.

Sergey Lavrov, Senegal Dışişleri Bakanı Yassine Fall ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın Kursk saldırısından önce Rusya'nın Ukrayna ile barış görüşmelerine hazır olduğunu, ancak Kiev'in saldırı hamlesinin bu hazırlığı baltaladığını dile getirdi. Lavrov, "Görüşmelere hazır olduğumuzdan kimsenin şüphesi yoktu, ancak elbette Kursk Bölgesi'ndeki pervasız hareketten sonra bu konunun herhangi bir tartışması artık geçerli değil" dedi.

Ukrayna ordusunun, 6 Ağustos'ta Kursk Bölgesi'ne yönelik sınır ötesi bir saldırı başlatmasından sonra bölgede yaşayan Rus vatandaşlar, Kursk'un sınırında yer alan 28 Rus bölgesinde, toplam 197 geçici konaklama merkezi faaliyet gösterirken, 3 bin 500 çocuk da dahil olmak üzere 11 bin 500'den fazla kişi tahliye edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, "Kursk bölgesindeki çatışmaların başlamasından itibaren 7 bin Ukraynalı askerin öldüğünü ve Ukrayna'ya ait 74 tankın yok edildiğini" iddia etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna ile barış görüşmeleri tartışmaya açılmayacak - Son Dakika

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