Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırıları bu sabah da sürdü! 6 şehirde sivillerin üzerine bombalar yağdı - Son Dakika
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Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırıları bu sabah da sürdü! 6 şehirde sivillerin üzerine bombalar yağdı

11.10.2022 10:17

Rusya, dün sabah Kiev ve birçok kente düzenlediği hava saldırılarını bu sabah da devam etti. Hedef gözetmeksizin şehirleri vuran Rus ordusu, Kiev, Lviv, Odessa, Ternopil ve Vinnitsa'da sivillerin üzerine bomba yağdırdı.

Kırım Köprüsü'nün hedef alınmasından sonra Rusya Devlet Başkanı Putin, intikam planını Ukrayna'nın kentleri üzerinden yaptı. Rus uçakları, dün sabah başta Kiev olmak üzere birçok noktayı vururken saldırılar bu sabahta sürdü.

RUSYA YİNE SALDIRDI

Dünkü saldırıların ardından bu sabahta Kiev'de alarm çaldı. Herkesin sığınaklara inmesi istenirken Rus uçakları gökyüzünde belirerek tekrardan sivillerin üzerine bombalar yağdırdı. Odessa ve Kiev başta olmak üzere Ukrayna'nın Lviv,Ternopil ve Vinnitsa kentleri vuruldu.

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75 ROKET ATILDI

Diğer yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy dün sabahki saldırıların ardından, "Rusya bu sabah 75 roket fırlattı, 41 tanesi hava savunmamız tarafından etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı. Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ise, Ukrayna'nın başkenti Kiev ile birlikte dokuz farklı bölgesinde "11 önemli altyapı tesisinin" dün sabahki bombardımanda vurulduğunu söyledi.

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''BİZİ HARİTADAN SİLMEK İSTİYORLAR''

Dünkü saldırılar hakkında açıklama yapan Zelenski ise, "Bizi yeryüzünden silmeye çalışıyorlar, evlerinde uyuyanları ve işe gidenleri öldürdüler. Malesef ölü ve yaralılarımız var. Lütfen sığınaklardan ayrılmayın"ifadelerini kullanmıştı.

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