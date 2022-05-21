Rusya Finlandiya'ya doğalgaz akışını sonlandırdı.

Rus gaz şirketi Gazprom, bugün sabah 04:00 itibarıyla gaz sevkiyatının durdurulduğunu duyurdu.

Finlandiya ise bunun tüketicileri etkilemeyeceğini belirtti.

Helsinki, Rusya'nın istediği şekilde doğalgaz ödemelerini ruble ile yapmayı reddediyordu.

Rusya'nın kararı, Finlandiya'nın NATO'ya başvurusunun ardından geldi.

Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının ardından Moskova, "dost olmayan ülkelerin" doğalgaz ödemelerini rubleyle yapmasını talep etmişti.

Finlandiya'da devlete ait gaz şirketi Gasgrid Finland, sıvılaştırılmış doğalgaz ile ihtiyacın karşılanacağını duyurdu.

Konu hakkındaki soruları yanıtlayan bir Kremlin sözcüsü ise "Kimse karşılığında para almadan bir ürün satmaz" dedi.

Rusya geçen hafta da Finlandiya'ya elektrik satışını sonlandırmıştı.

Öte yandan Rus devletine ait Rosneft şirketinin yönetim kurulunda da bir değişiklik gerçekleşti.

Rosneft Cuma günü yaptığı açıklama ile Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder'in yönetim kurulundan ayrıldığını duyurdu.

Sosyal demokrat siyasetçi Schröder, yüksek maaş aldığı bu pozisyon nedeniyle ülkesinde eleştiriliyordu.

Schröder yakın arkadaşı olarak nitelediği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de açıkça eleştirmekten kaçınmıştı.