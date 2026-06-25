Rusya gece boyunca vurdu! Akaryakıt istasyonları alev alev yandı - Son Dakika
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Rusya gece boyunca vurdu! Akaryakıt istasyonları alev alev yandı

25.06.2026 11:22
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Rusya'nın Ukrayna'nın Sumi, Zaporijya ve Dnipropetrovsk bölgelerine düzenlediği saldırılarda akaryakıt istasyonları ile çok sayıda sivil yapı hedef alındı. Saldırılarda en az 5 sivil yaralanırken, patlamaların ardından yükselen alevler ve yoğun duman cep telefonu kameralarına yansıdı.

Rusya, 25 Haziran gecesi ve sabah saatlerinde Ukrayna'nın Sumi, Zaporijya ve Dnipropetrovsk bölgelerine saldırılar düzenledi. Akaryakıt istasyonlarının hedef alındığı saldırılarda en az 5 sivil yaralanırken, çok sayıda sivil yapı hasar gördü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

PEŞ PEŞE SALDIRILAR DÜZENLENDİ

Rusya, gece saatlerinden sabaha kadar Ukrayna'nın Sumi, Zaporijya ve Dnipropetrovsk bölgelerine insansız hava araçları, topçu atışları ve hava bombalarıyla saldırılar gerçekleştirdi.

Paylaşılan görüntülerde, saldırının ardından akaryakıt istasyonunda büyük bir patlama meydana geldiği, gökyüzüne yükselen alevler ve yoğun siyah dumanın kilometrelerce uzaktan görülebildiği yer aldı.

SUMİ'DE 4 SİVİL YARALANDI

Sumi bölgesinde hedef alınan akaryakıt istasyonunda iki çalışan ile saldırının gerçekleştiği sırada bölgede bulunan evli bir çift olmak üzere 4 sivil yaralandı.

DNİPROPETROVSK'TA YAKLAŞIK 20 SALDIRI

Rus güçleri, Dnipropetrovsk bölgesindeki beş ilçeye yaklaşık 20 saldırı düzenledi.

Saldırılarda akaryakıt istasyonlarının yanı sıra belediyeye ait ekipmanların bulunduğu depo, bir kolej ve bir tatil tesisi de hasar gördü.

ZAPORİJYA'DA AKARYAKIT İSTASYONU VURULDU

Zaporijya bölgesinde de bir akaryakıt istasyonu saldırının hedefi oldu. Saldırıda bir kadın yaralandı. Bölgeden paylaşılan görüntülerde patlamanın ardından yükselen yoğun dumanın çevreyi kapladığı görüldü.

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Son Dakika Dünya Rusya gece boyunca vurdu! Akaryakıt istasyonları alev alev yandı - Son Dakika

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