24 Şubat'tan beri Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı bir video uluslararası kamuoyunda gündem oldu.
Ukraynalı yetkililerin resmi hesaplardan paylaştığı videoda Ukraynalı bir keskin nişancı yaklaşık 2.7 kilometre uzaktaki Rus askerini vururken görülüyor. Ukraynalı yetkililer bu mesafenin kayıtlara geçmiş "en uzak mesafe" olduğunu da öne sürdü.
Ukrayna Silahlı Kuvvetler Stratejik İletişim Ofisi, "Ukraynalı keskin nişancı, en uzun atışlardan birini yaparak dünya rekoru kırmaya çok yaklaştı" paylaşımını yaptı.
Son Dakika › Dünya › Ukraynalı keskin nişancı 2.7 km uzaklıktaki Rus askerini vurmayı başardı - Son Dakika