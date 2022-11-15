Ukraynalı keskin nişancı 2.7 km uzaklıktaki Rus askerini vurmayı başardı - Son Dakika
Üye Girişi

Ukraynalı keskin nişancı 2.7 km uzaklıktaki Rus askerini vurmayı başardı

15.11.2022 10:10

Ukrayna Savunma Bakanlığının paylaştığı bir video ses getirdi. Ukraynalı bir keskin nişancının yaklaşık 2.7 kilometre uzaktaki Rus askerini vurduğu anlar görüntülerde yer alırken yetkililer bu mesafenin kayıtlara geçmiş 'en uzak mesafe' olduğunu iddia etti.

24 Şubat'tan beri Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı bir video uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

KAYITLARA GEÇMİŞ EN UZAK MESAFE

Ukraynalı yetkililerin resmi hesaplardan paylaştığı videoda Ukraynalı bir keskin nişancı yaklaşık 2.7 kilometre uzaktaki Rus askerini vururken görülüyor. Ukraynalı yetkililer bu mesafenin kayıtlara geçmiş "en uzak mesafe" olduğunu da öne sürdü.

"DÜNYA REKORU KIRMAYA ÇOK YAKLAŞTI"

Ukrayna Silahlı Kuvvetler Stratejik İletişim Ofisi, "Ukraynalı keskin nişancı, en uzun atışlardan birini yaparak dünya rekoru kırmaya çok yaklaştı" paylaşımını yaptı.

YORUMLAR
500
İçişleri Bakanı Soylu'nun sözleri sorulan Pentagon yetkilisi ne diyeceğini bilemedi İçişleri Bakanı Soylu'nun sözleri sorulan Pentagon yetkilisi ne diyeceğini bilemedi BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesini isteyen karar kabul edildi BM Genel Kurulu'nda Rusya'nın Ukrayna'ya savaş tazminatı ödemesini isteyen karar kabul edildi

Moskova, Ukrayna, Rusya, Kiev, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukraynalı keskin nişancı 2.7 km uzaklıktaki Rus askerini vurmayı başardı - Son Dakika


Son Dakika
10:07 Takım arkadaşına elini uzatan Cristiano Ronaldo beklemediği bir tepki aldı
10:01 Ukraynalı keskin nişancı 2.7 km uzaklıktaki Rus askerini vurmayı başardı
09:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron'un görüntüsü G20'ye damga vurdu! Boyu yetmedi
09:31 Girdap operasyonu başladı! 50 ilde yüzlerce dolandırıcı hakkında gözaltı kararı verildi
09:31 Başakşehir'in kaptanı Mahmut Tekdemir'den Galatasaray hezimeti sonrası eşinin paylaştığı videoyla ilgili açıklama geldi
09:22 Taksim saldırısının ardından gündeme oturdu! Terör örgütü PKK elebaşı Duran Kalkan'ın kasım ayını işaret ettiği ortaya çıktı
09:00 Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'ı hedef aldığı röportajda ikinci perde: Yeni doğan kızımın hastalığına inanmadılar
08:50 İstiklal'i kana bulayan teröristin boğazı neden sıkıldı? Güvenlik uzmanları iki neden açıkladı
08:23 Manchester City'nin yıldızı Haaland'a çok ilginç teklif! 7. Lig takımı talip oldu
08:18 6'lı masa liderleri sekizinci kez toplandı: 28 Kasım'da kamuoyuyla paylaşacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2022 10:23:09. #1.13#
SON DAKİKA: Ukraynalı keskin nişancı 2.7 km uzaklıktaki Rus askerini vurmayı başardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement