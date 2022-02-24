Rusya'nın Ankara Büyükelçisinden imdat çığlığı: Türkiye'ye ve Türk halkına sesleniyoruz Ukrayna'yı destekleyin! - Son Dakika

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Rusya Federasyonu Ukrayna'ya karşı bir savaş başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri bombalanıyor. Stratejik ortağımız Türkiye'yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi desteklemeye çağırıyoruz."

"ŞEHİRLERİMİZ ATEŞ ALTINDA"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ise TRT'de katıldığı canlı yayında, Kırım sınırlarının da bombardımana uğradığını belirterek "Aslında ortaklaşa durdurmamız gereken bir Rus saldırganlığı söz konusu" diye konuştu.

Bodnar ayrıca "Farklı şehirlerden bilgiler geliyor. Gerçekten bizim şehirlerimiz karşı koyuyor, hatta hava savunması da söz konusu. Şehirlerimiz şu an ateş altında" bilgisini verdi.

Bodnar bir soruya verdiği yanıtta ise "Sınıra yakın bölgelerde kontrol noktalarındaki askerlerimiz karşı koyuyor ama Rus birliklerinin daha ilerilere geçebileceği söz konusu. Kırım, Harkif ve Donbas bölgelerine şu anda girilmiş durumda" diye konuştu.

"BİR SONRAKİ KURBAN TÜRKİYE OLABİLİR"

"Kiev şu anda bombalanıyor, kriz yönetimi halinde çalışıyoruz" diyen Bodnar; "Ukrayna'yı destekleyin. Tüm dünyanın birleşme zamanı. Bugün dünya Ukrayna'yı desteklemezse, bir sonraki kurbanı Türkiye olabilir" dedi.

Bodnar destekten kastının askeri, mali ve insani yardım olduğunu belirterek "Ama her şeyden etkilisi yaptırımlar olacaktır" diye konuştu.