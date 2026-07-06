Rusya, Kiev'e Saldırı Düzenledi: 9 Kişi Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e pazartesi günü erken saatlerde düzenlediği füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda bina hasar gördü.

Kiev Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin yaralandığını duyurdu.

Saldırıda balistik ve seyir füzelerinin yanı sıra çok sayıda kamikaze İHA kullanıldığı bildirildi. Kent genelinde patlama sesleri duyulurken, siviller metro istasyonlarına sığındı. Ukrayna hava savunma sistemlerinin Rus İHA'larını engellemek için devreye girdiği aktarıldı.

Podil semtindeki bir apartman kısmen çökerken, Darnitski bölgesinde çok katlı binalar zarar gördü. Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko da Podil'de binanın yedinci ile dokuzuncu katları arasında mahsur kalanlar bulunduğunu açıkladı. Kliçko, İHA enkazlarının kentin farklı bölgelerindeki konutlara da düştüğünü belirterek halkı sığınaklarda kalmaları konusunda uyardı.

ZELENSKİ: RUSYA BÜYÜK BİR SALDIRIYA HAZIRLANIYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün akşam yaptığı açıklamada, istihbaratın Rusya'nın NATO Zirvesi öncesinde yeni ve geniş çaplı bir saldırıya hazırlandığını gösterdiğini öne sürmüştü.

UKRAYNA'NIN RUSYA İÇİNDEKİ SALDIRILARI SÜRÜYOR

Ukrayna son haftalarda özellikle Rusya'nın enerji altyapısı ile petrol ve yakıt depolarını hedef alan İHA saldırılarını artırdı. Ukrayna'nın önceki gün Rusya'nın ikinci büyük kenti St. Petersburg'daki petrol terminali ile yakınındaki Kronstadt deniz üssünü hedef aldığı geniş çaplı bir saldırı gerçekleştirmişti.