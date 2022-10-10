Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Yasny şehrinde ürkütücü bir olay yaşandı. Genç, bineceği sırada asansörün bir anda hareket etmesi ile ölümden döndü.
Görüntülerde asansörden inen kişinin ardından bir genç asansöre binmek için adım attı. Tam o esnada Asansör hareket etti ve yukarı çıkmaya başladı.
Ne olduğunu anlayamayan genç, kendini geri çekerek kabinle duvar arasına sıkışmaktan kurtuldu. Yürekleri ağza getiren o anlar asansörün güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Sosyal medya kullanıcıları videoya "Asansör az kalsın giyotin gibi kafa koparıyordu" yorumunda bulundu.
Son Dakika › Dünya › Facianın eşiğinden döndü: Asansörün aniden hareket etmesi sonucu arada kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika