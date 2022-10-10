Facianın eşiğinden döndü: Asansörün aniden hareket etmesi sonucu arada kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
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Facianın eşiğinden döndü: Asansörün aniden hareket etmesi sonucu arada kalmaktan son anda kurtuldu

10.10.2022 14:58

Rusya'nın Krasnodar bölgesinde asansöre binmeye çalışan bir şahıs, asansörün aniden hareket etmesi sonucu arada kalmaktan son anda kurtuldu. Sosyal medya kullanıcıları tüyler ürperten video hakkında, "Asansör az kalsın giyotin gibi kafa koparıyordu" yorumunda bulundu.

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Yasny şehrinde ürkütücü bir olay yaşandı. Genç, bineceği sırada asansörün bir anda hareket etmesi ile ölümden döndü.

İNEN KİŞİNİN ARDINDAN ADIM ATTI

Görüntülerde asansörden inen kişinin ardından bir genç asansöre binmek için adım attı. Tam o esnada Asansör hareket etti ve yukarı çıkmaya başladı.

KENDİSİNİ GERİ ÇEKEREK KURTULDU

Ne olduğunu anlayamayan genç, kendini geri çekerek kabinle duvar arasına sıkışmaktan kurtuldu. Yürekleri ağza getiren o anlar asansörün güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Sosyal medya kullanıcıları videoya "Asansör az kalsın giyotin gibi kafa koparıyordu" yorumunda bulundu.

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Rusya, Hassas İçerik, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Facianın eşiğinden döndü: Asansörün aniden hareket etmesi sonucu arada kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Facianın eşiğinden döndü: Asansörün aniden hareket etmesi sonucu arada kalmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika
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