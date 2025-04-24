Rusya, Papa Franciscus\'un Cenazesinde Temsil Edilecek

RUSYA, Papa Franciscus'un cenaze törenine Kültür Bakanı Olga Lyubimova'nın katılacağını bildirdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu hafta Vatikan'da düzenlenecek Papa Franciscus'un cenaze törenine Kültür Bakanı Olga Lyubimova'nın gönderileceğini açıkladı. Peskov, "Kültür Bakanı Olga Lyubimova, Putin'in kararıyla Papa Francis'in cenazesinde Rusya'yı temsil edecek" açıklamasında bulundu.
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