Rusya, Polonya\'nın St. Petersburg Başkonsolosluğu\'nu Kapatıyor

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RUSYA, Polonya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğu'nu kapatma kararı aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Polonya'nın 30 Kasım'da Rusya'nın Poznan Başkonsolosluğu'nu kapatma kararı aldığı hatırlatıldı. Buna karşılık, Polonya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğu'nun 10 Ocak 2025'ten itibaren kapatılacağı belirtilerek, kararla ilgili Polonya tarafına nota iletildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, mütekabiliyet gereği Polonya'nın St. Petersburg Başkonsolosluğu'ndaki 3 diplomatın da 'istenmeyen kişi' ilan edildiği ve aynı tarihe kadar ülkeyi terk etmeleri gerektiği bildirildi.

Polonya yönetiminin son yıllarda Rusya'ya karşı 'düşmanca' siyaset izlediği belirtilen açıklamada, " Moskova, ileride de dostça olmayan adımlara sert önlemler alacak" ifadesine yer verildi.